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18 Haziran 2017 03:14

Askeri birliğe yemek sağlayan şirket çalışanları sağlık kontrolüne çıkarıldı

Manisa 1.

Askeri birliğe yemek sağlayan şirket çalışanları sağlık kontrolüne çıkarıldı

18 Haziran 2017 03:14

Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin askeri birliğe yemek sağlayan şirketin 19 çalışanı gözaltına alınmasının ardından hastaneye getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Manisa Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan askerlerin bir kısmı taburcu edilerek, birliğine gönderildi.


Manisa’da 571 askerin akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere kaldırılmasının ardından birliğe yemek yapan şirketin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 çalışanı Manisa’da gözaltına alındı. Gece saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Manisa Devlet Hastanesine getirilen şirket çalışanları, sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü. Bu sırada hastane önünde bulunan bir vatandaş sağlık kontrolünden geçirilen yemek şirketi çalışanlarına tepki gösterdi. Öte yandan hastanede tedavi gören askerlerin bir kısmı taburcu edilerek, birliklerine gönderildi.




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