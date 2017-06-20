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20 Haziran 2017 15:26

Askeri Birlikte zehirlenen askerlere hukuki destek

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan Manisa 1.

Askeri Birlikte zehirlenen askerlere hukuki destek

20 Haziran 2017 15:26

Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan ve yüzlerce askerin etkilendiği besin zehirlenmesi olayının ardından askerler ve ailelerine her türlü ücretsiz hukuki desteği sunmaya hazır olduklarını belirtti. Arslan, ayrıca baro olarak hem şikayet dilekçelerini hem de ilerleyen süreçte müdahil dilekçelerini sunacaklarını açıkladı.


Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan besin zehirlenmelerinin ardından Manisa Barosu harekete geçti. Baro Başkanı Ali Arslan düzenlediği basın toplantısında zehirlenmeden etkilenen askerler ve asker ailelerine her türlü danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak vereceklerini belirtti. Manisa’daki askeri birlikte yaşanan besin zehirlenmelerinin hem Manisa’nın hem de ülkenin gündeminde olduğunu belirten Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, “Hepimizin malumu olduğu gibi son zehirlenme vakaları Manisa’da 4’üncü defa gerçekleşiyor. Kırkağaç ilçemizde de bu daha önce gerçekleşmişti, Manisa’da gerçekleşmişti. Bu son zehirlenme olayıyla birlikte 700’ün üzerinde askerimiz hastanelere kaldırıldı ve ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra da taburcu edildi. Şu anda çok az sayıda bir askerimizin hastanelerde olduğunu görüyoruz. Bu zehirlenme olayıyla ilgili titiz bir çalışma yürütülüyor gözlemlediğimiz kadarıyla. Bizler de bu çalışmaları gözlemliyoruz, izliyoruz. Askerlerle görüşüyoruz, aileleriyle temas kurmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Manisa Barosu olarak katkımızın ne olacağını değerlendiriyoruz. İlk etapta asker ailelerinden ve askerlerden talep geldiği takdirde biz kendilerine ücretsiz olarak hukuki danışmanlık görevi vermeye hazırız. Bu anlamda yasal yollara müracaat edecek ya da kendi beyanlarını savcılıklara iletecek olan mağdurlarla ilgili her türlü katkıyı Manisa Barosu olarak kendilerine sunacağız. Arkadaşlarımız bu konuda yardımcı olacaklar. Bu konuda Manisa Barosu da bir komisyon oluşturuyor. Buradaki askerlerin birçoğu dışarıdan gelen askerlerimiz, aileleri dışarıda. Onların her zaman gelip burada bu davalarla ilgili süreci izlemeleri mümkün olamayabilir. Bu anlamda her türlü hukuki yardımı kendilerine yapacağız” dedi.



“Derinlemesine araştırma yapılmalı”


Zehirlenme olaylarının üst üste gelmesi üzerine olayın çok derinlemesine araştırılması gerektiğini kaydeden Arslan şunları söyledi:


“Aslında ilk aşamadan itibaren bunun yapılması gerekiyordu. Son zamanlarda daha doğrusu dün duyduğumuza göre Kıbrıs’ta da buna benzer zehirlenme olaylarının özellikle Manisa’dan giden erlerde gerçekleştiğiyle ilgili haberler çıkması bu zehirlenme vakalarının çok ciddi boyutlarda olduğunu gösteriyor. Bu anlamda her ne olursa olsun bu zehirlenmelerin sebebi ne olursa olsun askerlerimize yemek sağlayan ilgili şirket ve askerlerimizin can güvenliğinden sorumlu, bunların en iyi şekilde vatani görevleri askerliği yapmalarını sağlayacak, altyapısını sağlayacak ilgili komutanlar ve ilgili bakanlıkların da bu olaylarda sorumlulukları var. Hiç kimse sorumluluklarını başka sebepler göstererek üzerinden atamaz. Zehirlenme sebebi ne olursa olsun bu sebebin önceden tahmin edilmesi, bilinmesi yada ilk gerçekleştiği andan itibaren önlemler alınması gerekirdi. Bu anlamda Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapmış olduğu soruşturma sonucunu bekliyoruz. Manisa Barosu olarak bu olaya hem şikayet dilekçemizle hem de ilerleyen süreçte müdahil dilekçemizi sunacağız ve olayı çok yakından takip edeceğiz.”




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