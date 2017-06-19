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19 Haziran 2017 16:07

Askerlerin yemekleri belediyelerden

Şehzadeler Belediyesi, Batı Kışlada vatani görevini yerine getiren Mehmetçiklerin yemek ihtiyaçlarını karşıladı.

Askerlerin yemekleri belediyelerden

19 Haziran 2017 16:07

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Valilik Koordinesinde merkezdeki 3 belediyenin 3 gün süreyle askerlerin yemek ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade etti.


Geçtiğimiz gün Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında (Batı Kışla) yaşanan besin zehirlenmesi vakalarının ardından hastanelerde yatan askerleri ziyaret eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, durum ile ilgili bilgi almak üzere Manisa’ya gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile birlikte sabahın ilk saatlerine kadar hastanede gelişmeleri takip etti. Başkan Çelik Batı Kışla’da görev yapan Mehmetçiklerin 1 günlük 3 öğün yemek ihtiyacının da Şehzadeler Belediyesi tarafından sağlandığını ifade etti.


Zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan tüm Mehmetçiklere geçmiş olsun dileklerini ileten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bilindiği üzere Manisa’da vatani görevini yapmakta olan Mehmetçiklerimiz zehirlenme şüphesi ile Manisa’daki hastanelere sevk edildi. Doktorların yapmış olduğu muayene esnasında Mehmetçiklerimizin yemiş oldukları yemekten kaynaklı karın ağrısı, mide bulantısı, yüksek ateş şikayetlerinin olduğu görülmüştü. Olayın olduğu ilk andan itibaren hastanelere giderek askerlerimizi ziyaret ettik. Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık’ın Manisa’ya gelmesiyle birlikte, yetkililerin de katıldığı bir değerlendirme toplantısının ardından valiliğimizin koordinasyonunda Mehmetçiklerimizin yemek ihtiyaçlarını 3 gün süreyle Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması kararlaştırılmıştı. Bu bağlamda 19 Haziran Pazartesi günü Batı Kışlada vatani görevini yapan Mehmetçiklerimizin sabah kahvaltısı ile öğlen ve akşam yemekleri belediyemiz tarafından karşılanmış oldu. Menüsü askeri yetkililerimiz tarafından belirlenen 3 öğünde toplamda 17 bin 100 kişilik yemek dağıtılmış oldu. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman için vatan savunması yapan asker ve polisimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.




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