Askerlerin yemekleri bu kez Yunusemre Belediyesinden

Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında meydana gelen gıda zehirlenmesi olayının ardından Tugay Komutanlığı ve belediyeler askerlerin günlük yemek ihtiyacını karşılamaya başladı. Bu kapsamda Yunusemre Belediyesi, erlerin 3 öğün yemeğinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan çok sayıda askerin akşam yemeği sonrası rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılmasının ardından harekete geçen Yunusemre Belediyesi, erlerin her türlü ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı. Olay sonrası ramazan etkinlikleri kapsamında aynı gün ilçede sahne alması planlanan Türk Sanat Müziği sanatçısı Coşkun Sabah’ın konseri Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi tarafından iptal edildi. Başkan Çerçi, beraberinde Coşkun Sabah’la birlikte olayı öğrenir öğrenmez erlerin tedavi altına alındığı hastaneyi ziyaret ederek, askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Seferberlik başlatan belediye ekipleri, olayın iftar saatine gelmesi dolayısıyla orucunu açamayan sağlık personeline de iftariyelik temin etti. Askeri personele belediyedeki araçlar tahsis edilerek, sürekli servis yapıldı. Askeriye içerisinde kurulan çadırlara elektrik temin edilirken, asker ve sağlık çalışanlarına iftar ve sahur yemekleri verildi. Askeri ve sağlık personelinin su ihtiyacı da sabaha kadar karşılandı. Manisa Valiliği’nin koordinasyonuyla merkezdeki 3 belediyenin 3 gün süreyle askerlerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması kararının alınmasıyla ilk gün Manisa Büyükşehir, ikinci gün Şehzadeler üçüncü gün ise Yunusemre Belediyesi, Mehmetçiklere üç öğün yemek verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, askerlere verilecek yemekleri yapan firmada incelemede bulundu. Başkan Çerçi, “Çevremizde bulunan askeri birliklerdeki Mehmetçiklerimizin gıda ile ilgili sorunları oldu. Ben de hekim bir belediye başkanı olarak ilçemde ve şehrimde oluşan sağlık sorunlarını ayrıca takip ediyorum. Aldığımız bilgiye göre şu an itibariyle hastanelerde tedavi altında askerimiz kalmadı. Biz ilk günden beri sık sık hastanelere ziyarette bulunarak, ilgili uzman arkadaşlardan bilgi aldık. Belediye olarak tugayımızın her zaman yanında olduk. Bütün araç gereçlerimiz ve ekibimiz ile ne isteniyorsa temin ettik. Vatandaşlarımız endişe etmesinler. Biz çocuklarımızı gönderdik, çocuklarımız kötü şartlarda mı yaşıyor gibi vatandaşlarımızı endişeye sevk edecek bir durum yok. Askerlerimize sahip çıkıyoruz. Valiliğimizin koordinatörlüğünde belediyelerimiz 3 gün yemek organizasyonunu aldı. Pazar günü Büyükşehir, Pazartesi Şehzadeler ve Salı günü de Yunusemre Belediyesi olarak yemek organizasyonu yaptık. Askerimize 6 bin kişilik sabah, öğle ve akşam yemeklerinin dağıtımını yaptık. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına firmamızda incelemede bulunduk. Askerimize helali hoş olsun. Biz Yunusemre Belediyesi olarak ilk günden beri görevimizi yapıyoruz. Tugay Komutanlığına araç aydınlatma gıda içecek gibi yardımda bulunduk. Manisa, askerine sahip çıkar” dedi.

Başkan Çerçi, yemek firmasında yapılan teknik incelemenin ardından belediye başkan yardımcılarını da yemek dağıtımında görevlendirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak, Albay Arif Seyhun Kışlası’nda, Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin ise Doğu Kışla’da yemek dağıtımını inceledi ve son durum hakkında bilgi aldı.

Askerlerin yemek menüsü şu şekilde oluştu:

Sabah: meyve suyu, tereyağ, tahin, pekmez, krem peynir, zeytin, domates, salatalık; Öğle: kuru fasulye, bulgur pilavı, muz; Akşam: etli patates, pilav ve elma