Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 16:53

Aslay Saruhanlı’daki yatırımları yerinde inceledi

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Saruhanlı ilçesini ziyaret ederek MASKİ tarafından ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Aslay Saruhanlı’daki yatırımları yerinde inceledi

05 Temmuz 2017 16:53


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Saruhanlı ilçesine inceleme ziyareti düzenledi. Öncelikle MASKİ Saruhanlı hizmet binasında İlçe Şefi Serdar Özgedik ile görüşen Genel Müdür Yardımcısı Aslay, MASKİ’nin ilçedeki çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi alarak istişarelerde bulundu. Görüşmenin ardından Aslay, İlçe Şefi Özgedik ile birlikte şantiye alanı olarak kullanılması planlanan alanda incelemeler gerçekleştirdi.



“Tüm çabamız; Manisa’ya daha iyi hizmet sunabilmek”


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilçelerimizdeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde, 17 ilçemize hiçbir ayrım gözetmeksizin kesintisiz hizmet ulaştıran bir kurum olarak ilçelerimize ziyaretler düzenliyor ve yerinde incelemeler yapıyoruz. Tüm çabamız Manisalı vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmektir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!