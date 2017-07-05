Aslay Saruhanlı’daki yatırımları yerinde inceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Saruhanlı ilçesine inceleme ziyareti düzenledi. Öncelikle MASKİ Saruhanlı hizmet binasında İlçe Şefi Serdar Özgedik ile görüşen Genel Müdür Yardımcısı Aslay, MASKİ’nin ilçedeki çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi alarak istişarelerde bulundu. Görüşmenin ardından Aslay, İlçe Şefi Özgedik ile birlikte şantiye alanı olarak kullanılması planlanan alanda incelemeler gerçekleştirdi.

“Tüm çabamız; Manisa’ya daha iyi hizmet sunabilmek”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilçelerimizdeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde, 17 ilçemize hiçbir ayrım gözetmeksizin kesintisiz hizmet ulaştıran bir kurum olarak ilçelerimize ziyaretler düzenliyor ve yerinde incelemeler yapıyoruz. Tüm çabamız Manisalı vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmektir” dedi.