’Asteriks ve Oburiks’ Ahmetli’de çocukları güldürdü

İki maceraperest dostun eğlenceli hikâyelerini izleyen çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ilçelerdeki çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda eğlenceli hikayesi ile çocuklara unutulmaz anlar yaşatan Asteriks ve Oburiks oyunu Ahmetli’de sahnelendi. Şehit Hasan Yarış Konferans Salonu’ndaki oyuna, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İki maceraperest dost olan Asteriks ve Oburiks’in, kötü kalpli Sezar’la mücadelelerini anlatan oyun, kaba kuvvetin sorunlara çözüm oluşturmayacağını, dostluğu, sağlıklı beslenme ve hayvan sevgisinin önemini de anlatıyor.