Astıma dikkat çekmek için pedal çevirdiler

Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılı astım teması olarak ‘Astımınızla sağlıklı yaşayabilirsiniz’ konusu çerçevesinde Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi ve Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği paydaşlığında “Yaşam için nefes, nefes için temiz hava” projesi gerçekleştirildi.

Yunusemre Kent Konseyi binası önünden hareket eden bisikletli grup ‘Arabadan in bisiklete bin’ sloganlarıyla Yunusemre Belediyesi Botanik Parkı’na kadar bisiklet sürerek sağlıklı yaşam ve astım hastalığına dikkat çekti.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı, “Bugün burada birçok paydaşlarımızla astım hastalığına dikkat çekmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Astım günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer almakta. Dünya üzerinde yaklaşık 300 milyon kişinin etkilendiği bu hastalıkla mücadelede en önemli etken temiz hava ve sigarasız bir yaşamdır” dedi.

Sağlıklı bir hayat için dengeli beslenme, aktif yaşam ve sigarasız bir hayatın önemini vurgulayan Uzm. Dr. Leyla Arıcı davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Yunusemre Belediyesi Botanik Bahçesi’nde düzenlenen faaliyet hakkında konuşan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel de belediye olarak çocukları çok önemsediklerini ifade etti. Yüksel, “Yunusemre Belediyesi olarak ‘Gelecek nesiller için’ sloganı ile bu yola çıktık. Amacımız da gelecek nesillerimiz olan sizlere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak. Yaptığımız her projede çocuklarımız için neler yapabiliriz? Çocuklarımıza nasıl sağlıklı bir çevre bırakabiliriz? Her zaman bu soruları göz önünde bulunduruyoruz. Dünya astım günü nedeniyle düzenlenen bu etkinliğe de destek olmak istedik. Başkanımız da her zaman sizleri önemsiyor ve size değer veriyor” diye konuştu.

Dünya Astım Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, Yunusemre Kent Konseyi olarak sporu özendiren etkinliklere her zaman destek olduklarını belirterek, “Dünya Astım Günü nedeniyle düzenlenen bu etkinliğin fikri bize geldiğinde seve seve destek olabileceğimizi belirttik. Bu etkinlikte çocuklarımız bisiklet binerek buraya kadar geldi. Burada düzenlemiş olduğumuz çeşitli oyunlar ile çocuklarımıza sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımız da sporu seviyor. Biz bu tarz etkinliklere her zaman destek sunmaya hazırız. Sayın Başkanımız da her zaman bize çocuklara ve dezavantajlı gruplara yönelik programlara destek olmamızı tavsiye etti. Biz de kendisinin direktifleri doğrultusunda bu tarz programlara destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Dünya Astım Günü etkinliği çocuk bisiklet grubu ve anaokulu öğrencilerinin çuval ve halat çekme yarışı ile çeşitli gösteriler eşliğinde devam ederken davetlilere Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.