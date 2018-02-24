Atama bekleyen genç öğretmen iş kazasında can verdi

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesinden mezun olan ve geçtiğimiz yıl bir okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hasan Songur, atama bekleme sürecini değerlendirmek amacıyla 25 gün önce kardeşi İbrahim Songur ile birlikte Manisa OSB’deki bir fabrikada işe girdi. Dün gece vardiyasında 400 tonluk plastik enjeksiyon makinesini çalıştırmak isteyen Hasan Songur, makinenin çalışmaması üzerine sorunun kaynağını bulmak için makinenin içine bakmaya çalıştı. Bu sırada 400 tonluk enjeksiyon makinesinin pres kısmı bir anda harekete geçerek Hasan Songur’un kafası kalıbın altında kaldı. Durumu fark eden işçi kadınlardan birinin çığlığı üzerine aynı fabrikada çalışan 23 yaşındaki kardeşi İbrahim Songur, koşarak ağabeyinin yanına geldi. Ağabeyini kanlar içerisinde gören İbrahim Songur, sinir krizi geçirdi. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Songur’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hasan Songur’un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cenazesi toprağa verildi

Yapılan otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından cenazesi alınan Hasan Songur’un cenaze namazı, Şehzadeler ilçesindeki Bayındırlık Mahallesi Sarabat Cami’nde kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, baba Tamer Songur, anne Saliha Songur, ağabeyi Feyzullah Songur, erkek kardeşi Orhan Songur ve olayın tanığı İbrahim Songur ile yakınları katıldı. Cami içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası Hasan Songur’un naaşı Kırtık Mezarlığına defnedildi.