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31 Mayıs 2018 12:54

Atatürk caddesi modern görünüme kavuşuyor

Salihli’deki Atatürk Caddesi, prestij çalışma kapsamında modern görünüme kavuşuyor.

Atatürk caddesi modern görünüme kavuşuyor

31 Mayıs 2018 12:54

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’da, Salihli Belediyesi tarafından Atatürk Caddesinde yapımı devam eden prestij cadde düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Kayda, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Yapılan tüm çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak şehrin modern bir görünüme kavuşacağını söyleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Atatürk Caddelerimizdeki yağmursuyu ve doğalgaz alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarımızda hız kesmeden devam ediyor. Salihli’mizin en gözde caddelerinden olan Atatürk Caddemiz aydınlatmasıyla, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları ile göz dolduracak. Salihli halkına ve bölge esnafına çalışmalar sırasında gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Her şey Salihli’miz için, Salihli bizimle değişiyor” dedi.




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