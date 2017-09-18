Atatürk Gençlik Merkezi’nde güz dönemi başladı

Atatürk Gençlik Merkezi’nde meslek edinmek ve kendini geliştirmek isteyenlerin 20 Ekim’e kadar kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

Manisa’da yediden yetmişe çok sayıda branşta verdiği kurslarla büyük ilgi gören Atatürk Gençlik Merkezi’nde, Güz Dönemi kurs kayıtları başladı. Meslek edinmek ve kendini her alanda geliştirmek isteyen vatandaşların 20 Ekim’e kadar Atatürk Gençlik Merkezi Kurs Planlama Birimi’ne müracaat ederek, kurslara kayıt yaptırabilecekleri belirtildi. Ahşap boyama kurslarından, resime, bilgisayar kursundan, diksiyon eğitimine, Çini boyamadan, kuyumculuk ve telkâriye kadar her alanda eğitim veren Atatürk Gençlik Merkezi, geniş bir yelpazede kurs seçeneği sunuyor.

Atatürk Gençlik Merkezi Kurs Planlama Sorumlusu Ahmet Kaplan, 18 Eylül tarihinde başlayan başvuruların 20 Ekim tarihine kadar devam edeceğini söyledi. Kaplan, kayıt için nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve sicil numarasının (Büyükşehir Belediyesinden alınacaktır) yeterli olduğunu sözlerine ekledi. Kurslardan 12 yaşından büyük herkes yararlanabileceği belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitime önem verdiklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy da, Manisalıları katılım belgeli, MEB onaylı ve her yaşa hitap eden kurslara kayıt yapmaya davet etti.