Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 11:30

Atatürk Gençlik Merkezi’nde güz dönemi başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin her yaştan Manisalının kendisini geliştirmesi için gençlik merkezlerinde hayata geçirdiği kurslarda güz dönemi kayıtları başladı.

Atatürk Gençlik Merkezi’nde güz dönemi başladı

18 Eylül 2017 11:30

Atatürk Gençlik Merkezi’nde meslek edinmek ve kendini geliştirmek isteyenlerin 20 Ekim’e kadar kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.


Manisa’da yediden yetmişe çok sayıda branşta verdiği kurslarla büyük ilgi gören Atatürk Gençlik Merkezi’nde, Güz Dönemi kurs kayıtları başladı. Meslek edinmek ve kendini her alanda geliştirmek isteyen vatandaşların 20 Ekim’e kadar Atatürk Gençlik Merkezi Kurs Planlama Birimi’ne müracaat ederek, kurslara kayıt yaptırabilecekleri belirtildi. Ahşap boyama kurslarından, resime, bilgisayar kursundan, diksiyon eğitimine, Çini boyamadan, kuyumculuk ve telkâriye kadar her alanda eğitim veren Atatürk Gençlik Merkezi, geniş bir yelpazede kurs seçeneği sunuyor.


Atatürk Gençlik Merkezi Kurs Planlama Sorumlusu Ahmet Kaplan, 18 Eylül tarihinde başlayan başvuruların 20 Ekim tarihine kadar devam edeceğini söyledi. Kaplan, kayıt için nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve sicil numarasının (Büyükşehir Belediyesinden alınacaktır) yeterli olduğunu sözlerine ekledi. Kurslardan 12 yaşından büyük herkes yararlanabileceği belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitime önem verdiklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy da, Manisalıları katılım belgeli, MEB onaylı ve her yaşa hitap eden kurslara kayıt yapmaya davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç