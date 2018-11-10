Atatürk için ‘sonsuza dek rezerve masası' oluşturuldu

Ekonomik fiyatı, kaliteli hizmeti ve doğal güzelliğiyle vatandaşların uğrak noktası olan Salihli Belediyesi Gümüş Kafeterya Sosyal Tesisleri'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için sonsuza kadar rezerve masası oluşturuldu.

“Sonsuza dek rezerve” masasına Atatürk resminin yanı sıra tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardak konuldu. Duvara ise Atatürk resimleri ve Türk bayrağı asıldı.

Gümüş Kafeterya Sosyal Tesisleri Sorumlusu Mehmet Şakir Çiçek, Atatürk rezerve köşesini Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın talimatları doğrultusunda oluşturduklarını söyledi. Çiçek, “Çağdaş Türkiye'nin kurucusu ve yol göstericisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yılında saygıyla anıyoruz” dedi.

Çiçek, kafeye gelenlerin bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiğini dile getirerek, “Sonsuza dek rezerve” masasının oluşturulması konusunda vatandaşlardan olumlu sonuç aldıklarını belirtti.