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10 Eylül 2017 15:04

Atatürk Kent Park kitap kurtlarını bekliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı vatandaşların spor, kültürel ve eğlence etkinliklerinin bir numaralı adresi haline gelen Atatürk Kent Park’ta Kitap Günleri düzenliyor.

Atatürk Kent Park kitap kurtlarını bekliyor

10 Eylül 2017 15:04


Manisa’nın en büyük yeşil alanı olan Atatürk Kent Parkı’nda spor, kültürel ve eğlence etkinliklerine kitap günleri de eklendi. Bu kapsamda 8-17 Eylül tarihleri arasında parkın içinde kitap stantları yer alacak. Türk ve Dünya edebiyatının seçkin eserlerinin yanı sıra popüler kültürden eserlerin de yer aldığı kitap standı, Atatürk Kent Park’ın oyun parkurunun olduğu bölgede kitapseverleri bekliyor. Kitap sergisi öğle saatlerinden itibaren Manisalılarla buluşuyor.


Manisalı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan kitap standının daha çok insana hitap etmesini ve geçtiğimiz ay başlatılan etkinliğe tekrar devam ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, “Kitap günleri etkinliğimiz 8-17 Eylül tarihleri arasında devam edecek. Manisalı vatandaşlarımızı Atatürk Kent Park’ın içinde yer alan kitap standımıza bekliyoruz” dedi.




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