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13 Ağustos 2018 17:35

Atatürk Kent Parkındaki derede ıslah ve temizlik çalışmaları tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesinde yer alan Atatürk Kent Parkı içinden geçen derede tamamladığı temizlik ve ıslah çalışmaları sayesinde su akışını daha sağlıklı ve kontrollü hale getirdi.

Atatürk Kent Parkındaki derede ıslah ve temizlik çalışmaları tamamlandı

13 Ağustos 2018 17:35


MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalıların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri adına hizmetlerini sürdürüyor. MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan ve şehrin en gözde sosyal mekanlarından biri olan Atatürk Kent Parkı’nda başlattığı ıslah ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Deredeki suyun daha kontrollü ve sağlıklı şekilde akışını sağlamak amacıyla 3 adet seddede iyileştirme ve 3 adet de yeni sedde yapıldı. Seddelerin üzerine de bordür taşı döşenerek görsellik kazandırıldı. Ayrıca 6 adet paslanmaz sürgülü kapak imalatı gerçekleştirildi. Temizlik ve ıslah çalışmasının yanı sıra dere de klor sistemi aktif hale getirilerek çamur, kötü koku ve yosun oluşumu engellendi.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından Manisamıza kazandırılan Atatürk Kent Parkı içerisinden geçen deremizdeki çalışmaları tamamladık. Vatandaşlarımızın uğrak yeri olan parkımızda yer alan deremizi daha sağlıklı hale getirmek için hayata geçirdiğimiz temizlik ve ıslah çalışmaları sayesinde parkımıza güzellik kazandırdık. Devir daim ve klor sistemini de aktif hale getirerek sıcak havalarda kötü koku ve dere içerinde yosun oluşumunu da engelledik. İçerisinde yaşayan canlılar için de güzel bir yaşam alanı ortaya çıktı. Bu güzelliğin korunması hususunda da vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.




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