Atatürk Kent Parkından geçen dere temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalıların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri adına hizmetlerini sürdürüyor. MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan ve şehrin en gözde sosyal mekanlarından biri olan Atatürk Kent Parkı’nda da başlattığı çalışmayı tamamladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen iş kapsamında, park içerisinden geçen derenin temizlik ve ıslahına yönelik çalışma yapıldı. Deredeki suyun daha kontrollü ve sağlıklı şekilde akışını sağlamak amacıyla 3 adet kapak imalatı gerçekleştirildi. Bunun yanında MASKİ, zaman içerisinde oluşan çamur kirliliğinin de önüne geçmek amacıyla dere yatağında yürüttüğü rutin temizliklerle, dereyi daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşturdu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz sayesinde Manisamıza kazandırılan Atatürk Kent Parkı’nın içerisinde yer alan deremizin temizliğini tamamladık. Vatandaşlarımızın şehrin karmaşasından kurtularak rahat bir nefes alabildiği bu parkımızda tamamladığımız çalışma ile deremiz daha güzel bir görünüme kavuştu. İçerisinde yaşayan canlılar için de güzel bir yaşam alanı ortaya çıktı” dedi.