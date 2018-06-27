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27 Haziran 2018 13:07

Atatürk Parkı ışıl ışıl oldu

Turgutlu Belediyesi, şehir merkezinin göz bebeği olan Atatürk Parkı’ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı.

Atatürk Parkı ışıl ışıl oldu

27 Haziran 2018 13:07


Yaz mevsimi dolayısıyla Turgutlulu vatandaşların sosyal yaşam alanlarında daha fazla vakit geçirdiği şu günlerde Turgutlu Belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan ve vatandaşların uğrak yeri olan Atatürk Parkı’nda başlatılan aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Turgutlulu vatandaşların da talebini göz önünde bulundurduklarını ve çalışmaların tamamlanmasıyla parkın geceleri ışıl ışıl bir görüntüye kavuştuğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın park ve yeşil alanlarımızda daha rahat edebilmeleri adına çalışmalarımıza devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezimizde bulunan Atatürk Parkımız’da halkımızca genel olarak Ortapark diye bilinen bölgede ekiplerimiz tarafından aydınlatma direklerinin konumlandırılması gerçekleştirildi. Park Bahçeler Müdürlüğü’müzce yaklaşık 100 adet aydınlatma direği ve 60 adette yeşil led aydınlatma ekiplerimiz tarafından dikildi. Parkımız gecesi ayrı, gündüzü ayrı bir görünüme sahip oldu. Şimdiden Turgutlu’muza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.




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