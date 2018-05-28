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28 Mayıs 2018 15:57

Atatürk Parkı’nda yenileme çalışması başladı

Turgutlu Belediyesi, şehir merkezinin göz bebeği olan Atatürk Parkı’nda yenileme çalışması başlattı.

Atatürk Parkı’nda yenileme çalışması başladı

28 Mayıs 2018 15:57

Ortapark Kafeterya’yı da içerisine alan yeşil alanda aydınlatma çalışmalarına başladıklarını belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Parka ayrı bir görünüm kazandıracak olan aydınlatma çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte mevcut bölge geceleri de yepyeni bir görünüme kavuşmuş olacak” dedi.


Yaz mevsiminin gelmesi ve vatandaşların sosyal yaşam alanlarında daha fazla vakit geçirdiği şu günlerde Turgutlu Belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan ve vatandaşların uğrak yeri olan Atatürk Parkı’nda aydınlatma çalışması başlatıldı. Turgutlulu vatandaşların da talebini göz önünde bulundurduklarını ve çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mevcut bölgenin geceleri ışıl ışıl bir görüntüye kavuşacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın park ve yeşil alanlarımızda daha rahat edebilmeleri adına çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda şehir merkezimizde bulunan Atatürk Parkımız’da, halkımızca genel olarak Ortapark diye bilinen bölgede ekiplerimiz tarafından aydınlatma direklerinin konumlandırılmasına başlanıldı. Yaklaşık 35 adet aydınlatma direği dikeceğimiz park, çalışmalar sonunda geceleri artık ışıl ışıl bir görüntüye sahip olacak. Şimdiden Turgutlu’muza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.




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