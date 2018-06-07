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07 Haziran 2018 13:06

Atatürk’e benzeyen Sanatçı Göksal Kaya ameliyat oldu

Atatürk’e benzerliği ile tanınan sanatçı Göksal Kaya, eşi Handan Kaya ile birlikte yakınlarını ziyaret etmek için gittiği Sarıgöl ilçesinde fıtık ameliyatı oldu.

Atatürk’e benzeyen Sanatçı Göksal Kaya ameliyat oldu

07 Haziran 2018 13:06


Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman ve Opr. Dr. Göksel Koçbil tarafından yapılan fıtık ameliyatı sonrası, özel odaya alınan 54 yaşındaki sanatçı Göksal Kaya, hasta yatağında ziyaretçi akınına uğradı.


Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, ’’Hastamızın durumu çok iyi. Ameliyat sonrası uzun süre dinlenmeli ve ağırlık kaldırmamalı. Kısa sürede taburcu olacak." dedi. Kaya’nın Atatürk’e çok benzediğini ifade eden Karaduman, "Personelimiz bile kendisini hayranla izledi" ifadelerini kullandı.



"Beni Türk doktorlarına emanet edin"


Sarıgöl ziyaretini anlatan Göksal Kaya, ’’Eşimle Almanya’ya gidecektik. Sarıgöl’de kayınpederime ziyarete geldik. Sarıgöl Devlet Hastanesi’nin çok iyi olduğu söylediler. Ben de ’’Atatürk ne demişti? Beni Türk hekimlerine emanet edin’ Ben de Sarıgöl’de ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatıma iki operatör girdi. Başarılı bir ameliyat yaptılar. Personelleri de ilgi gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ederim.’’ dedi.


Bu arada, uzun yıllar İzmir TARİŞ Güreş Takımında güreştiğini hatırlatan Kaya, "2003 yılından bu yana Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda sahne aldım. Beni ilk Atatürk’e benzeten asker de subayım oldu. Bir çok Atatürk konulu filmde rol aldım. Son yıllarda ilköğretim okullarında öğrencilerle ’Atatürk’ konulu söyleşiler yapıyorum. İnşallah Sarıgöl Üzüm Festivali’ne de davet edilirsem katılacağım.’’ diye konuştu.




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