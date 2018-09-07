Atatürk’ün fotoğrafçısı Ethem Tem’in fotoğrafları sergilendi

yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafçısı Ethem Tem’in özel koleksiyonu ile Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Turgutlu Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliğiyle 7 Eylül Turgutlu’nun Kurtuluşu’nun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Turgutlu Belediyesi Kültür Merkezi’nde fotoğraf sergisi açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafçısı Ethem Tem’in özel koleksiyonu ile Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserlerden oluşan serginin açılışına CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Kaymakam Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peşternik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Evren, Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şube Başkanı Mehmet Halıcıoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, sivil toplum örgütleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Afyonkarahisar’dan Turgutlu’ya uzun bir yolculukla gelen fotoğrafların birbirinden özel kıymetli eserler olduğunun altını çizerek, “Elbette Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarını çekmek gibi çok özel bir vazifeyi yerine getirerek, kendi objektifinden bu neslimize gazimizin hatıralarını ulaştıran rahmetli Ethem Tem’i saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bugüne daha da anlam katan eserleri görmemizin yanı sıra Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda da dereceye giren fotoğrafları görme imkanı bulduk. Kurtuluş mücadelesinin en önemli topraklarından Afyonkarahisar’dan Afyonkarahisar Belediyesi’ne ve ADD Şubesi’ne de ayrıca teşekkür ediyor, emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Yoğun katılımın olduğu sergide eserler tek tek incelenirken, etkinlik kültür merkezi içerisinde gerçekleştirilen kokteyl ile sona erdi.