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11 Ocak 2017 13:01

Ateş savaşçıları Manisa için çalışıyor

Ateş savaşçıları Manisa için çalışıyor

11 Ocak 2017 13:01

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2016 yılında 8 bin 686 yangın ile 547 trafik kazasına müdahale ederken, 1377 adet kurtarma operasyonuna katıldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı 10 binin üzerinde olaya müdahale etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 7 gün 24 saat vatandaşın can ve mal kaybı yaşamaması için eli kulağında bekliyor. Yangın, kaza ve kurtarma operasyonları ile vatandaşın imdadına koşan İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 10 binin üzerinde olaya müdahale etti. 2016 yılında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, “İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 2016 yılında, 112 Acil Çağrı Merkezine 94 bin 935 çağrı gelmiş olup bunlardan; 8 bin 686 yangın, 547 trafik kazası, bin 377 kurtarma operasyonu 333 su baskını dahil toplam 10 bin 943 olaya müdahale edildi. Eğitimlerimizle de vatandaşlarımızı bilinçlendirme noktasında önemli aşamalar kaydettik. 316 okulda 80 binin üzerinde öğrenciye, 71 resmi kurumda 4 bin 982 personele ve 38 işletmede 654 personele Temel Yangın Eğitimi verildi. 4 bin 615 özel işletmeye işyeri kontrol ve uygunluk yazısı verildi. Donanımlı personelimizle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere her an göreve hazırız” diye konuştu.



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