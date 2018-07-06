Ateş ve Hacıoğlu yuvada kaldı

Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor iç transferde Merve Ateş ve Kübra Hacıoğlu ile sözleşme yeniledi.

Voleybola Salihli Belediyespor altyapısında başlayan ve 3 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen 23 yaşındaki libero Merve Ateş ve 2 sezondur takımda forma giyme şansı bulan 19 yaşındaki pasör Kübra Hacıoğlu yuvada kaldı.

Voleybola başladığı Salihli Belediyespor ile yeniden anlaşma sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ateş ve Hacıoğlu bu sezonda da Salihli Belediyespor için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını, kendisine güvenen ve inanan taraftarına mahçup etmeyeceklerini ifade etti. Ateş ve Hacıoğlu, Salihli Belediyespor’da şampiyonluk yaşamak istediklerini dile getirdi.

Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ise kulüp olarak alt yapıya önem verdiklerini ifade ederek, altyapıda yetişen iki oyuncunun takımda kalmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.