Atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürdüler

Şehitler Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri Meral Limanlar, Fatma Sarıbeyler, Günnahan Barınkaya ve Nazan Çayan öncülüğünde, öğrencilerin yıl boyunca ‘Hayalimdeki tasarımımı üretiyorum’ ve ’Engelsiz yaşam teknolojileri ile özgün tasarımımı üretiyorum’ konusunda her türlü atık ve geri dönüşüm malzemelerini ortaya adeta sanat eserleri çıkardı.

Teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin öncülüğünde öğrencilerin yıl boyunca keyifle ürettikleri çalışma ve tasarımlar okulda düzenlenen bir törenle koridorlarda sergilenmeye başladı. 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda yaklaştıkça öğrencilerin yapmış olduğu çalışmalar büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Tayfun Sarıbeyler açılışta yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimizin yıl boyunca yaptıkları tasarımları bugün burada sergiliyoruz. Öğrencilerimizin emeklerini, yaptıkları çalışmaları velilerimizin görmesini istiyor ve arzuluyoruz. Bu muhteşem sergi için öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Kurdele kesiminin ardından yıl sonu sergisinde yer alan farklı tekniklerle ortaya çıkarılan tasarımlar beğeniye sunuldu. Davetliler ve öğrenciler sergide yer alan hepsi birbirinden farklı tasarımları dikkatle inceledi.