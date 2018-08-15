Atık tahta parçalarından ’Manisa Lalesi’ yapıyor

Manisa’da, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları mesleğini yaşatmaya çalışan Cengiz Yeziz (53), geçimini sağlamak ve şehrin tanıtımına katkı sağlamak için mesleğine farklı bir boyut kazandırdı. Şehzadeler ilçesi Yenihan’daki atölyesinde bin bir zahmetle oyma tekniği kullanarak işlediği atık tahtaları adeta sanat eserine dönüştüren Yeziz, bir yandan da taleplere yetişmeye çalışıyor. Atık tahta ve ahşap parçalarına Manisa’nın geleneksel değerlerini işleyen Yeziz, son olarak Manisa’da yılda bir kez açan ve koruma altında bulunan Manisa Lalesi figürünü işledi. Ortaya çıkan esere en büyük ilgiyi Manisa’daki resmi kurumlar gösterdi. Yeziz, bir yandan kurum ve kuruluşlardan gelen siparişleri yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan Manisa’nın tanıtımına katkı sağlıyor. Ortaokul yıllarında hobi olarak başladığı el sanatları merakını meslek haline getirdiği kaydeden Yeziz, “Manisa’mızın kültürel değerleri içerisinde lalenin önemi büyük. Piyasada lale çok var. Manisa’mızın gerçek lalesini ahşaba işleyerek bunu günümüze, kültürümüzü odalarımızı ve bürolarımıza süs eşyası olarak girmesini sağladım. Dereden suların getirdiği atık tahtalardan ve ağaçlardan kopan parçaları değerlendirerek, Manisa’mızın lalesini bire bir aynısını yapmaya çalıştım. Ahşabı evirip çevirerek, ahşabı işleyerek, ahşaba şekil vererek, ahşabı desen çizerek, ahşaba eskiterek Manisa’mızın kültürel değerlerini günümüze tekrar yaşatmaya böyle bir görev edindim. Sevdiğim bir iş dalı olduğu için sürdürmeye çalışıyorum. Yaptığımız işler çok değerli bir iş olduğu için piyasada 3-5 liraya satılan ürün olmadığı için belediyeler, kaymakamlıklar gibi kamu kurumlarına toplu bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Manisa’ya gelen misafirlerine hediye ediyorlar. Yaptığım ürünler beğenildikçe, emeğimin bir yerlere geldiğini görmek bize haz veriyor” diye konuştu.