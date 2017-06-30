Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 15:11

Atıksu arıtma tesisleri tam verim prensibiyle çalışıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilerek daha temiz bir Manisa inşa etme yolunda hizmet veren atıksu arıtma tesislerinde verimli işleyişin sağlanması amacıyla tesislerdeki ünitelerin düzenli bakımları yapılıyor.

Atıksu arıtma tesisleri tam verim prensibiyle çalışıyor

30 Haziran 2017 15:11


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa’daki evsel nitelikli atıksu kirliliğinin önüne geçerek Gediz ve Bakırçay havzalarını koruma altına almak için bünyesindeki 14 atıksu arıtma tesisini maksimum verim prensibiyle işletiyor.Bu amaçla tesislerde bulunan ünitelerin bakım ve iyileştirmeleri düzenli şekilde gerçekleştiriliyor. MASKİ bu kapsamda, atıksuyun arıtılma süreci sonunda ortaya çıkan çamurun susuzlaştırıldığı dekantör cihazlarının bakımlarını gerçekleştiriyor. Arıtma çamurundaki kuru madde oranının yüzde 1’den yüzde 25’e çıkarılmasını sağlayan dekantörlerde çamur hacminin azaltmasıyla çamurun düzenli, ekonomik ve sağlıklı depolanmasına katkı sağlanıyor.



Gediz Havzası’nın korunmasında önemli rol


Çalışmalar tamamlanarak dekantörlerin sorunsuz şekilde işleyişiyle birlikte;‘Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması Projesi’nde belirlenen çamur eylem planının ilk aşaması olan hacim azaltılması sağlanmış olacak. Dekantörlerden çıkan çamurlar, sızdırmazlık özelliğine sahip araçlar vasıtasıyla Akhisar Atıksu Arıtma Tesisi’nde bulunan Solar Çamur Kurutma Ünitesi’ne taşınacak. Sonrasında ise Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne gönderilerek, sağlıklı şekilde bertarafı sağlanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
44
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    44°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!