Atıksular teknolojik sistemlerle denetimde

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın atıksu kirliliğini minimum seviyeye düşürmek amacıyla işletmeye aldığı atıksu arıtma tesislerini yakından takip ediyor. Bu amaçla MASKİ, tesislerdeki işleyişi ‘sürekli atıksu izleme sistemi’ ile daha kontrollü ve verimli hale getiriyor. ‘Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği’ gereğince günlük kapasitesi 10 bin metreküp ve üzeri olan tesislerde bulunması zorunlu olan sistem, tesiste arıtılan atıksuyun denetimini sağlıyor. Sürekli olarak ölçüm ve analizi yapılan veriler, anlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın veri tabanına aktarılıyor. Salihli Atıksu Arıtma Tesisi’nde mevcut olan sistemin Akhisar’da bulunan atıksu arıtma tesisine de kurulumu gerçekleştirildi. Bu kapsamda tesiste görevli Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı personeli ve tesis sorumlularına uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sırasında makine, sistem ve ekipmanlar hakkında teknik konulara ek olarak, cihazın kullanımı ve kalibrasyonlarıyla ilgili bilgiler aktarıldı.