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23 Haziran 2017 15:56

Atıksular teknolojik sistemlerle denetimde

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gediz ve Bakırçay havzalarının temizlenmesine hizmet eden atıksu arıtma tesislerindeki işleyişin düzenli takibi için personeline atıksu izleme sistemi eğitimi aldırdı.

Atıksular teknolojik sistemlerle denetimde

23 Haziran 2017 15:56


MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın atıksu kirliliğini minimum seviyeye düşürmek amacıyla işletmeye aldığı atıksu arıtma tesislerini yakından takip ediyor. Bu amaçla MASKİ, tesislerdeki işleyişi ‘sürekli atıksu izleme sistemi’ ile daha kontrollü ve verimli hale getiriyor. ‘Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği’ gereğince günlük kapasitesi 10 bin metreküp ve üzeri olan tesislerde bulunması zorunlu olan sistem, tesiste arıtılan atıksuyun denetimini sağlıyor. Sürekli olarak ölçüm ve analizi yapılan veriler, anlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın veri tabanına aktarılıyor. Salihli Atıksu Arıtma Tesisi’nde mevcut olan sistemin Akhisar’da bulunan atıksu arıtma tesisine de kurulumu gerçekleştirildi. Bu kapsamda tesiste görevli Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı personeli ve tesis sorumlularına uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sırasında makine, sistem ve ekipmanlar hakkında teknik konulara ek olarak, cihazın kullanımı ve kalibrasyonlarıyla ilgili bilgiler aktarıldı.




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