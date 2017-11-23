Atlarla karşılanan Bahçeli’ye ilginç hediye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir dizi toplu açılış törenine katılmak üzere Manisa’ya geldi. Manisa’nın Selendi ilçesindeki toplu açılış töreninden sonra Bahçeli, Manisa’nın Alaşehir ilçesine geldi. Bahçeli burada ellerinde geçmişteki Türk devletleri ve Türk boylarının bayrakları olan atlı bir grup tarafından karşılandı. Atlı grup eşliğinde Bahçeli, Alaşehir Belediyesine geldi. Alaşehir Belediyesini ziyaret eden Bahçeli, burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban ile bir araya geldi. Başkan Karaçoban burada Bahçeli’ye teber hediye etti. Bahçeli daha sonra toplu açılış törenini gerçekleştirmek üzere 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na geçti.