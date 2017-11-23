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23 Kasım 2017 15:00

Atlarla karşılanan Bahçeli’ye ilginç hediye

Toplu açılış törenine katılmak üzere Manisa’nın Alaşehir ilçesine gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilçe girişinde atlı bir grup tarafından karşılanırken, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban Bahçeli’ye teber hediye etti.

Atlarla karşılanan Bahçeli’ye ilginç hediye

23 Kasım 2017 15:00


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir dizi toplu açılış törenine katılmak üzere Manisa’ya geldi. Manisa’nın Selendi ilçesindeki toplu açılış töreninden sonra Bahçeli, Manisa’nın Alaşehir ilçesine geldi. Bahçeli burada ellerinde geçmişteki Türk devletleri ve Türk boylarının bayrakları olan atlı bir grup tarafından karşılandı. Atlı grup eşliğinde Bahçeli, Alaşehir Belediyesine geldi. Alaşehir Belediyesini ziyaret eden Bahçeli, burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban ile bir araya geldi. Başkan Karaçoban burada Bahçeli’ye teber hediye etti. Bahçeli daha sonra toplu açılış törenini gerçekleştirmek üzere 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na geçti.




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