Atmayıp paylaştılar ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Şehzadeler Belediyesi kurulduğunun ilk yılında hayata geçirdiği 'Atma paylaş' projesi ile 171 bin nüfuslu ilçeyi gönül köprüleri ile birbirine bağlıyor. 'Atma paylaş' projesi kapsamında bugüne kadar vatandaşlardan alınan 21 bin adet 2. el ev eşyasından 19 bin 995 adedi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Şehzadeler Belediyesinin 2015 yılında hayata geçirdiği 'Atma paylaş' projesi, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

'Atma paylaş' projesi ile vatandaşların evlerinde kullanmadıkları fazla eşyaları evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 'Atma paylaş' projemiz ile vatandaşlarımız arasında bir gönül köprüsü kuruyoruz. Evlerindeki eşyalarını yenileyen veya evlerindeki fazla eşyalarını vermek isteyen vatandaşlarımızın bu fazla ve kullanılabilir durumda olan eşyalarını bizleri aramaları halinde gidip evlerinden alıyoruz. Bu ev eşyalarında varsa gerekli tadilatları yaparak, belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra gardırobunda fazla kıyafetleri olan vatandaşlarımızın da aramaları halinde giysilerini alıyoruz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün depolarında muhafaza ediyoruz. Belirli zamanlarda bu kıyafetleri tasnif ederek kullanılabilecek durumda olanları adeta bir mağaza gibi olan müdürlüğümüzün bir odasında sergiliyoruz. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar buraya giderek kendisine uygun olan kıyafetleri alabiliyorlar. Bu çalışmamız ile ilçemizdeki tüm vatandaşlarımız arasında bir gönül köprüsü kuruyoruz. 'Atma paylaş' projemizin başladığı 2015 yılından bu yana vatandaşlarımızdan aldığımız 21 bin adet ev eşyasından 19 bin 995 adedi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca toplamış olduğumuz giyilebilir 66 bin 400 kıyafeti de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaştırdık. 'Atma paylaş' projemize destek vermek isteyen vatandaşlarımız 4449045 Beyaz Masa birimimiz ile 2501114 numaralı telefondan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzü aramaları halinde ekiplerimiz gerekli olan bilgileri alarak fazla ev eşyası ve kıyafetleri evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar” dedi.