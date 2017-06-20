Avcılar birlikte iftar açtı

Ramazan ayı ve iftarların, insanların birliği ve beraberliği için en güzel vesile olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Hasan Demir, “Birlik, beraberlik ve dayanışmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Mübarek Ramazan ayı olması münasebetiyle, dostlarımızla iftar yemeğinde bir araya geldik. Bizlerde iftar yemeğimize icabet eden tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

İftar yemeğinde konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, talep üzerine 1800 üyesi bulunan Avcılar Derneğine Türkiye’nin 7. büyük Ege Bölgesinin ise 2. büyük uluslararası standartlara sahip bir poligon kazandırdıklarına söyledi. Dur-geç köprüleriyle Salihli’de hizmet yağmurunun başladığına dikkat çeken Başkan Kayda, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile 3 yılda Salihli’ye hayal denilebilecek projeler kazandırdık. Atatürk Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu ile Atış Poligonu bitti, Modern Pazaryeri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Prestij Caddeleri, Yağmursuyu Altyapı Projesi ve Masal Ormanı Parkında çalışmalar sürüyor. Sizler bana destek oldunuz ve yaptığımız projelerle Salihli’yi değiştiriyoruz. Bana güvenen ve destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Beyaz Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Belediye Başkanı Zeki Kayda, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, belediye meclis üyeleri ile avcıların katıldığı iftar yemeği yapılan dua ile son buldu.