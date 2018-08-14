Avcılardan av sezonu öncesi pilav hayrı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği tarafından 18 Ağustos günü açılacak olan 2018-2019 sezonu av sezonu için avcılarla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Hem yeni sezon öncesi pilav hayrı yapan hem de bilgilendirme toplantısı düzenleyen avcılara plaket verildi. Bilgilendirme toplantısında konuşan Sarıgöl Avcılar ve Atıcılar Spor Derneği Başkanı Hüseyin Aktaş, "2018-2019 av sezonumuz 18 Ağustos günü açılacak. Bu nedenle avcı arkadaşlarımıza hangi sahalarda avlanmaları belirlenecek, av kotaları hakkında gerekli bilgiler verilecek. Av sezonu açılacak ama yine de belirlenen sahalar dışına çıkılmayacak, av kotasına uyma zorunluğu var" dedi.