Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 17:06

Avdan’ın dere yatağı yabancı maddelerden temizleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Avdan Mahallesi’nde dere temizlik çalışmasına başladı.

Avdan’ın dere yatağı yabancı maddelerden temizleniyor

26 Aralık 2017 17:06


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı dere temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Soma ilçesine bağlı Avdan Mahallesi’nde de dere temizlik çalışmasına başladı. Mahalledeki dere yatağında başlatılan bir buçuk kilometrelik temizlik çalışması ile vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçilecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sayesinde yağışlı havalarda olası taşkın riskinin yaşanması engellenerek görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak.


Avdan Mahalle Muhtarı Sait Sarıkaya, “Mahallemizde bulunan dere kış ayının gelmesiyle beraber bize çok sorun yaratmaya başladı. Yağmurların artmasıyla taşan sular arazilerimizde ekili alanları ziyan etti. Pisliklerin birikmesiyle de kötü koku oluştu. Bu rahatsızlığımızı MASKİ’ye bildirdik, ekipler hemen ilgilendiler. Şu an deremiz temizlenmeye devam ediyor. Artık deremiz taşmayacak. Çalışma ile suyun düzenli akması sağlanacak. Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a çok teşekkür ederiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç