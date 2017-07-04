Avrupa Şampiyonu Mert Şişmanlar, davul zurnalarla karşılandı

Şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkarak rakiplerine İstiklal Marşı’nı dinleten Şişmanlar, Adnan Menderes Havaalanı’nda yakınları ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç tarafından davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Avrupa Judo Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Şampiyonası 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Litvanya’nın Kaunas şehrinde düzenlendi. 42 ülkeden 444 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada milli takım adına mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Mert Şişmanlar başarılı performansıyla tüm Türkiye’nin gönlünü fethetti. Sırasıyla rakiplerini bir bir mağlup eden Mert Şişmanlar, şampiyonada altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ümitler Avrupa Şampiyonu Şişmanlar, Litvanya dönüşü Adnan Menderes Havaalanı’nda Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Mustafa Ali Algın, Judo İl Temsilcisi Serhat Temür, yeşil-beyazlı sporcular ve yakınları tarafından karşılandı.

Duygusal anlar yaşandı

Şampiyon sporcu Mert Şişmanlar’ın apronda görülmesiyle birlikte anne Işılay Şişmanlar göz yaşlarına hakim olamayarak oğlunu kucakladı. Duygusal anların yaşandığı karşılama programında Şişmanlar daha sonra ’Şampiyon’ ve ’Türkiye’ sloganları eşliğinde tek tek tebrikleri kabul etti.

Avrupa Şampiyonu sporcu Mert Şişmanlar, havaalanı çıkışı bir sürprizle karşılaştı. Evladı Mert Şişmanlar’ın Ümitler Avrupa Şampiyonu olmasıyla birlikte sevinç ve gururu bir arada yaşayan baba Zafer Şişmanlar, davul zurna eşliğinde harmandalı oynadı. Ardından takım arkadaşları tarafından omuzlara alınan Mert Şişmanlar’ın karşılama programındaki coşku görülmeye değerdi.

Karşılama sonrası duygularını paylaşan şampiyon sporcu Mert Şişmanlar, “Şampiyona sürecinde çok çalıştım. Zor bir süreç geçirdim. Böyle büyük bir organizasyonda altın madalya kazanarak İstiklal Marşımızı okuttuğum için çok mutluyum. İnşallah devamı dünya arenalarında da gelecek. Bu süreçte bana destek veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Yöneticileri’mize teşekkür ediyorum” dedi.

"Göz yaşlarımıza hakim olamadık"

Mert Şişmanlar’ın olimpiyat arenalarında başarılara imza atacak yetenekte bir sporcu olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Antrenörü Fatih Akçan ise, “Mert 10 yıl önce judoya başladı. Bu süreçte çok yol kat etti. Geçen yıl Türkiye Şampiyonluğu’yla birlikte Liseler Dünya 3. oldu. Ardından Avrupa Kupası Şampiyonluğu’nu kazanan sporcumuz elde ettiği Ümitler Avrupa Şampiyonluğu’yla da bizleri gururlandırdı. Başarılarının devamının olimpiyat arenalarında geleceğine inancımız sonsuz” diye konuştu.

Şampiyona sırasındaki duygularını paylaşan Ümitler Milli Takım Koordinatörü Hakan Kapan ise, “Her antrenör gibi şampiyonada bizde göz yaşlarımıza hakim olduk. Mert’in bu başarını bekliyorduk. Bu başarının burada da kalmayacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç da, Mert’in bu başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, “Mert, bizim için çok değerli bir sporcu, gelecek yıllarda da milli takımımız adına nice başarılara imza atacağına inancımız sonsuz. Başarılı sporcumuz dünya arenalarında Türk bayrağımız gönlerde dalgalandıracak, İstiklal Marşı’mızı okutacaktır. Kendisini kutluyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi olarak şükranlarımızı sunuyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.