Avrupa şampiyonunun bileğini babası büktü

Bilek güreşlerinin açılışı Avrupa Şampiyonu Judo sporcusu Mert Şişmanlar ile babası Zafer Şişmanlar arasındaki mücadele ile yapıldı. Baba-oğul mücadelesinde gülen taraf Avrupa şampiyonu oğlunu yenen Zafer Şişmanlar oldu.

Sporun insan hayatındaki önemini vurgulayan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı sağlık projesi olan ’Koşabiliyorken Koş’ projesi Manisa’da da tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 60’a yakın antrenör görevlendirirken, sağlıklı bir Manisa için çalışmaların genişletilerek devam edileceği bildirildi.

Bakanlığın Spor Genel Müdürlüğü tarafından tüm ülkede hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken koş’ projesi etkinlikleri kapsamında Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanları’nda bilek güreşi ve top saydırma yarışları düzenledi. Etkinliğe 7’den 70’e çok sayıda vatandaş büyük ilgi gösterdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliklerin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan bilek güreşlerinin açılışını ise Judo Avrupa Şampiyonu Mert Şişmanlar ve babası Zafer Şişmanlar yaptı. Müsabakayı Avrupa Şampiyonu oğlunu yenen Zafer Şişmanlar kazandı.

Koşabiliyorken koş projesi kapsamında yapılan bilek güreşi ve top saydırma yarışmalarında başarılı sonuçlar alan vatandaşlara madalya takdim edildi. Etkinlikler boyunca vatandaşlara da proje hakkında el broşürleri dağıtılarak yapılan etkinlikler hakkında bilgilendirildi.

Etkinliğe Spor Şube Müdürü Özcan Özel, antrenörler, Judo Avrupa Şampiyonu Mert Şişmanlar, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik hakkında vatandaşları bilgilendiren Judo İl Temsilcisi Serhat Temur, “Koşabiliyorken koş projesi bakanlığımızın bir projesi. 81 ilde bu projeye eşgüdümlü olarak başladık. 7’den 70’e herkese sporu sevdirmek, tanıtmak ve insanları hareketli yaşama adapte etmek için başlattığımız bir proje. Manisa’nın çeşitli parklarında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün antrenörleri vatandaşlara hizmet vermekte. Vatandaşlarımız parklarda bu hizmetten yararlanabilir. Bu aksiyonu bugün burada top sektirme ve beraberinde bilek güreşi müsabakaları yaparak gerçekleştiriyoruz. Bilek güreşi yarışlarının açılışını Judo Avrupa Şampiyonu sporcumuz Mert Şişmanlar ve babası yapacak” dedi.