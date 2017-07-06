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06 Temmuz 2017 14:44

Avrupa Şampiyonunun hedefi Dünya Şampiyonluğu

Judo Ümitler Avrupa Şampiyonasında milli takım adına mücadele ederek altın madalya kazanan Mert Şişmanlar, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan ile bir araya geldi.

Avrupa Şampiyonunun hedefi Dünya Şampiyonluğu

06 Temmuz 2017 14:44

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu Mert Şişmanlar, ağustos ayında Şili’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini ve İstiklal Marşı’nı Dünya’ya dinleteceğini belirtti.


Litvanya’nın Kaunas şehrinde düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonasında 81 kilogramda milli takım adına mücadele ederek, altın madalyayı kazanan Mert Şişmanlar, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan ile bir araya geldi. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Gökmen Aytaç, Antrenörler Fatih Akcan ve İsmail Canıtez de yer aldı. Büyük bir gurur yaşadıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, “Tarif edilemez bir gurur yaşadık. Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında şehrimizi, en önemlisi ülkemizi en iyi şekilde temsil ettin. Tebrik ediyorum. Her zaman maddi manevi yanında olacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de çok mutlu oldu. Başarılarının devamının geleceğine sonuna kadar inanıyorum” dedi.



“Şili’de başarılı olacağıma inanıyorum”


Ümitler Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Mert Şişmanlar ise, çok gururlu olduğunu belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında olmaktan çok mutluyum. Burada aile sıcaklığında bir ortam var.


Ülkemi en iyi şekilde temsil ederek, büyük bir onur yaşattım. Başarıyı kovalıyorum. Ağustos ayında Şili’de düzenlenecek Dünya Şampiyonasında İstiklal Marşı’nı Dünya’ya tekrar dinleteceğim. Her zaman yanımda olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, desteklerini esirgemeyen Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan’a, antrenörlerime ve aileme yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, Mert Şişmanlar’ı altın ile ödüllendirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Gökmen Aytaç da Antrenörler Fatih Akcan ve İsmail Canıtez’i tebrik ederek, “Sporcumuz Mert Şişmanlar’ın başarısında sizlerin payı çok büyük. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok daha büyük sevinçler yaşayacağımıza eminim” dedi. Aytaç, antrenörlere altın takdim etti.




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