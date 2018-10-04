Avrupa'daki en büyük elektrikli otobüs filosu Manisa'da olacak

Elektrikli otobüslerin tamamının teslim alınmasıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Avrupa'daki en büyük elektrikli otobüs filosuna sahip olarak önemli bir ilke imza atmış olacak.

Ulaşım Ana planı kapsamında yol güzergahlarında altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan çevreci otobüslerin test sürüşleri devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada yeni bir vizyon ile şehir merkezinde yaşanan trafik sıkışıklığına çözüm oluşturmak amacıyla hayata geçirmeyi planladığı çevre dostu otobüsler, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden yola çıkarak Manisa CBÜ Hastane Kampüsü'ne kadar hat boyunca çeşitli saha testlere tabii tutuldu. Trafik sıkışıklığının yanı sıra hava kirliliğinin azaltılması noktasında da önemli katkılar sunacak olan çevre dostu elektrikli araçların testlerinin devam edeceği belirtildi.

Avrupa'daki en büyük elektrikli otobüs filosu

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada elektrikli otobüslerin tamamının teslim alınmasıyla 22 araçla Avrupa'daki en büyük elektrikli otobüs filosunun Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında olacağı ve bu konuda da önemli bir ilke imza atılacağı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlayan elektrikli otobüs projesinin titizlikle yürütüldüğü ve şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılmasına ve toplu taşıma kullanımının tercih edilmesinde önemli ölçüde katkıda bulunacağı ifade edildi.