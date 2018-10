Avrupalı koleksiyonerler Osmanlı oklarının peşine düştü

Manisa'da okçuluk antrenörü Mahmut Yorgancıoğlu tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen ok ve yaylar, Avrupalı koleksiyonerlerin gözdesi oldu. Menzili ve ağırlık ölçüsüyle birlikte Osmanlı dönemindeki aslına uygun olarak üretilen ok ve yaylar, Avrupa'daki müzelerde sergileniyor.

Manisa'da modern olarak okçuluk antrenörlüğü yapan Mahmut Yorgancıoğlu, emekliliğinin ardından okçuluğa olan merakını üretime dönüştürdü. Şehzadeler ilçesinin Saruhan Mahallesi'nde kurduğu atölyede Türklerin ata sporu olan okçuluğun ana malzemesi olan ok ve yay üreten Yorgancıoğlu'nun ürettiği ok ve yaylar, Avrupalı koleksiyonerlerin gözdesi oldu. Geleneksel yöntemlerle ok ve yay imalatı yapan Yağcıoğlu'nun ürettiği oklar 300 liradan, yaylar ise 10 bin liradan değer buluyor. Türk kolekesiyonerlerin yanı sıra Avrupalı koleksiyonerler tarafından da sipariş edilen ok ve yaylar, Avrupa'daki müzelerde sergileniyor.

Okçuluğa 1990 yılında sporunu yaparak başladığını belirten Yorgancıoğlu, “Spor geçmişimde her zaman okçuluk ile ilgilendim. 1990'lı yıllarda okçuluğa başladım. O zaman modern okçuluk ile uğraşıyordum. Emeklilikten sonra geleneksel okçulukla ilgilendim. Tam zamanlı geleneksel okçulukla uğraşma imkanım oldu. Bizim geleneksel okçuluğumuz dünyada zirvede yer alan okçuluk. Savaşlarda, mesafe atışlarında ve hedef atışlarında büyük etkinlik gösteren bir yayımız var. Dünyaca iyi bilinen yayımız zor süreçten geçirilerek yapılıyor. Fakat kıymetli bir yay. Normalde bu yayın yapımı 2 buçuk sene sürüyor. 2 buçuk sene ardından çıkan yay dünyanın en etkili yaylarından biri oluyor. Yaptığım yayın yanına ben okta ekledim. Müzelerde yaptığım araştırmalar sonucu Osmanlı savaş oklarının menzil değerleri ve ölçülerine ulaştım. Geleneksel sanatlarımızı bugüne kadar taşımaya gayret ettik" diye konuştu.

Ürettiği ok ve yayların sporcu bazında kullanım profili olmasa da koleksiyonerler tarafından rağbet gördüğünü kaydeden Yorgancıoğlu, "Ürettiğim ok ve yayları genelde koleksiyonerler istiyor. Yurt içi ve yurt dışına da bunları gönderiyoruz. Bunlar müzelerde sergileniyor. Okların yapımı daha kısa sürdüğü için daha çok veriyoruz. Yaylar 2 buçuk sene sürüyor. Bir yayın satış fiyatı 10 bin liradan başlıyor. Oklarda 50 liralık yarışma oklarından 300 liraya varan menzil oklarına kadar fiyatlar değişiyor. Malzeme farklılığından ve işçilikten kaynaklanan farklılıklardan dolayı bu oklar daha uzun mesafede, daha etkili uçuşlar yapabiliyorlar. Bizim oklarımız 1800'li yıllarda bu keşfedilmiş. Daha iyi uçsun diye ince bir gövdeye sahip. Dünyada rekor şuan 856 metre. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Tozkoparan İskender'in attığı Osmanlı okudur. Avcılıkta da öyle uçlarından tutun, kullanılan tüylere kadar hepsi özenle seçilmiş ve kullanıldığı yerde daha efektif olması sağlanmış. O yüzden bizim ok ve yaylarımız ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye'deki okçuluğun bir dönem kesintiye uğradığını ve Cumhuriyet döneminde kurulan kulüplerle yeniden hayat bulduğunu belirten Yorgancıoğlu, “Osmanlı'dan sonra bir kesintiye uğramış. Dünya savaşları, kurtuluş savaşı derken, daha sonra Cumhuriyet döneminde tekrar canlandırılarak kulüpleri kurulmuş. Bizde geleneksel olarak ustadan çırağa aktarıldığı için o kesintiden sonra bizden önce bu işe başlayan büyüklerimiz bir yere kadar getirmişler. Biz şimdi onlardan öğrenerek ileriye taşımaya çalışıyoruz. Kütüphaneden kaynakları inceleyip bu işin detaylarını öğrenmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.