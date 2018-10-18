Avşarlılar sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nin üst kısımlarına yeterli içme suyu sağlamak adına yeni sondaj açtı. Delgi işleminin ardından sondaj kuyusundan teknik personel tarafından numune alım işlemi gerçekleştirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde vatandaşların kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. MASKİ, özellikle yaz aylarında nüfusun artması ile Avşar Mahallesi'nin üst kısımlarında yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırmak için başlattığı yeni sondajın delgi işlemlerini 200 metrede tamamladı. Saniyede 8 litre verim elde edilen içme suyu sondajından teknik personel tarafından numune alımı gerçekleştirildi. MASKİ, daha önce de yanan pompa motorunu yenileyerek mahallenin susuz kalmasını engellemişti.

“Su varsa hayat var”

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Mehmet Kahrıman, “Mahallemizde MASKİ'nin destekleriyle uzun yıllar su sıkıntısı çekmeyeceğimiz çalışma gerçekleştirildi. Yapılan sondaj çalışmasında elden edilen suyun numune sonucunu bekliyoruz. İnşallah sonuç güzel çıkarsa daha sağlıklı ve kesintisiz suyumuza kavuşacağız. Su varsa hayat var. Avşar Mahallesi olarak emeği geçenlerden bir değil bin kez Allah razı olsun diyoruz. Cengiz Başkanımızı hem şahsım hem de mahalle olarak çok seviyoruz ve kendisine her zaman destek vereceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür eder, kendilerini mahallemizde ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.