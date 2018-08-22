Ayağı kayan genç, 30 metre yükseklikten kayalıklara çakıldı

Olay, Kula ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Leylek Kaşı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte Salihli ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Burak Çelik, kurban bayramı dolayısıyla Dereköy mahallesinde bulunan akrabalarının yanına tatil geldi. Bayramın birinci günü akşam saatlerinde evden ayrılan Burak Çelik, bugün sabah saatlerinde eve geri dönmeyince, annesi Ayşe Çelik, mahallede bulunan akrabalarına Burak Çelik’i bulması için haber verdi. Dereköy mahallesinde Burak Çelik’i arayan akrabaları, Leylek mevki adı verilen mesire alanında Burak Çelik’e ait 10 FS 565 plakalı aracı buldu. Aracın etrafında genç Burak’ı bulamayan akrabaları çevrede aramaya başladı. Aracın yakınlarında genç Çelik’i arayan akrabaları, kayalıklardan aşağı doğru baktıklarında Çelik’i yaklaşık 30 metre aşağıda Çelik’i hareketsiz halde yatarken gördü. Çelik’in yanına inen akrabaları gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, Çelik’in gece saatlerinde ayağının kayarak, yaklaşık 30 metre yüksekliğinden kayalıklara çakılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belli olması ve otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Çelik’in yakınları sinir krizleri geçirdi. Çelik’in yakınlarına olay yerinde hazır bulunan 112 acil servis ekipleri müdahale etti.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.