Ayakkabı sektörünün kalbi Manisa'da attı

Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı'na yurt içi ve yurt dışından birçok firma ve zincir mağaza temsilcisi ziyaret etti. Beklentilerin karşılandığını belirten Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçın, fuarın önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde sektöre taze kan olmaya devam edeceğini ifade etti.

Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU) sona erdi. 17 Ekim Çarşamba günü Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde açılan fuarı Manisa Ayakkabıcılar Odası ile SNS Fuarcılık organize ederken, fuara birçok kurum ve kuruluş destek oldu.

Deri ayakkabı ve Zenne olarak adlandırılan kadın ayakkabısında Türkiye ve dünyada söz sahibi olan Manisa'da binlerce kişi ayakkabı sektöründe istihdam ediliyor. Bu yıl 5. kez düzenlenen MAYFU'yu Sırbistan, İspanya ve İngiltere başta olmak üzere Ortadoğu ve Afrika'dan birçok firma temsilcisi ziyaret ederken katılımcılar firmalar da önemli siparişler aldı.

Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçın, fuarın katılımcı açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Bu yıl 5. kez fuar düzenleyerek önemli bir başarıya imza attıklarına dikkat çeken Akçın, "Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı beklentileri karşılamıştır. Dolar kurundaki belirsizlik nedeniyle firmalarımız siparişleri almasına rağmen fiyat verme noktasında çelişki yaşasa da sezon öncesi umutlanmıştır. Fuar, sektörümüz için çok önemli bir konuma ulaşmıştır. Yurt dışı ve yurt içinden firmaların bekledikleri ve takip ettikleri bir fuar haline dönüşmüştür. Manisa'da istihdamın sağlanması ve gelecek nesillerimize güzel bir iş kolu bırakmak açısından fuarımız can damarı konumundadır. Önümüzdeki yıl fuarın daha da büyüyerek uluslararası arenada söz sahibi bir etkinlik haline geleceğinden şüphemiz yoktur. Ayakkabıcılar Federasyonumuzun da desteğiyle fuarımız Manisa'nın ve sektörün en önemli fuarlarından biri haline gelecektir." dedi.

Fuarı Manisa'daki kurum ve kuruluşların sahiplendiğini hatırlatan Başkan Akçın, fuara destek veren kurum ve kuruluşlar ile katılımcı firmalara da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Akçın, fuarın son gününde firmalara katılımcı belgelerini vererek herkese tek tek teşekkür etti.