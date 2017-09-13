Ayakkabılıkta bulduğu Türk bayrağını ambulansa astı

Bu durumu sosyal medya hesabından paylaşan Borazan, "Şehit kanlarıyla bezenen bayrağımızın ayakkabıların altında olması beni çok üzdü, bende gereğini yaptım" dedi.

Turgutlu’daki bir evde Türk bayrağına yapılan saygısızlığa 112 Acil Servis personeli kayıtsız kalmadı. 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli Alican Borazan, gittiği bir evde ayakkabılığın üzerinde bulunan Türk bayrağını alarak, görev yaptığı ambulansına astı. Alican Borazan, olayın gerçekleştiği gün kişisel Facebook hesabından da Türk bayrağını astığı ambulansının fotoğrafını paylaşarak, yaşanan olayı kınadığı belirten bir ileti paylaştı.

Türkiye topraklarında yaşayıp, devletin sınırsız hizmetlerinden yararlanıp Türk bayrağına kimsenin hakaret etmeye haddinin olmadığını ifade eden Borazan, "Geçtiğimiz günlerde bize gelen bir çağrı üzerine gittiğimiz bir vaka adresinde hastaya müdahale ettikten sonra çıkarken dikkatimizi çeken bir olay oldu. Evdeki ayakkabılık üzerinde Türk bayrağının olduğunu gördük ve onun üzerinde de ayakkabılar vardı. Bu durum beni ve ekip arkadaşlarımı vicdanen inanılmaz derecede rahatsız etti. Biz de bayrağımızı bulunduğu yerden alarak, kendi görev yapmakta olduğumuz ambulansın üzerine astık" dedi.