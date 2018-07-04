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04 Temmuz 2018 13:46

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığındaki heyet Manisa’da

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB)’da incelemelerde bulunmak üzere Manisa’ya gelen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığındaki heyet Vali Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret etti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığındaki heyet Manisa’da

04 Temmuz 2018 13:46


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığındaki, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş’tan oluşan heyet ilk olarak Vali Güvençer’i ziyaret etti.


Daha sonra The Fortyfive Business Hotel’de yapılan toplantıda MOSB Başkanı Sait Türek konuk heyete MOSB hakkında bilgi verdi.


Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer eşliğinde Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığındaki heyet daha sonra Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM)’e giderek incelemelerde bulundu. Burada MOSTEM Müdür Başyardımcısı Recep Çorum, okulu gezdirerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Sınıflarda, atölyelerde, yatakhanede, yemek salonu ve spor salonunda incelemede bulunan heyet bir süre spor salonunda antrenman yapan sporcuları izledi. Heyet üyeleri MOSTEM ve spor salonunu çok beğendiklerini ifade etiler.


Daha sonra Vestel A.Ş’ye geçen heyete Vestel CEO’su Turan Erdoğan tesisler ve üretimleri hakkında bilgi verdi. Heyet daha sonra birlikte tesisleri gezdi.


Vestel tesislerindeki incelemelerinin ardından MOS Lojistik Merkezine geçen heyete MOS Lojistik Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Arda Erman bilgi verdi. Genel Müdür Erman, 2009 yılından itibaren Bölge iştiraki olarak faaliyet gösterdiklerini, Bölgenin 5. Kısmında bulunan 306 bin metrekarelik alan üzerinde konuşlandığını, konteyner terminal alanı, beton yükleme-boşaltma alanı, kapalı depolama alanı, yarı açık depolama alanı bulunduğunu belirtti. Erman, “4.7 kilometre uzunluğunda iltisak hattı ile ulusal demiryolu hattına bağlantı, 6 km uzunluğunda lojistik merkez içerisinde yer alan vagon yükleme ve boşaltma demiryolu hatları, kiralanabilir prefabrik hizmet ofisleri, işletme hizmet ofisleri Manisa Gümrük Müdürlüğü Geçici Depolama Alanı Ofisi, TCDD İstasyon ofisi, ithalat ve ihracat tır parkı, kantar ve muhtelif elleçleme ekipmanları ile Bölge Sanayicilerine hizmet vermektedir. Mayıs 2010’da resmi açılışı yapılarak ticari operasyonlarına Haziran 2010’da başlayan Lojistik Merkezi, Bölge sanayicilerinin lojistik güçlerini geliştirmek, lojistik operasyon verimlilik ve esnekliklerini arttırmak, lojistik maliyetlerinde kazanımlar sağlamak hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini her geçen gün arttırarak çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger programlarının ardından Manisa’daki ziyaret ve incelemelerinin verimli geçtiğini belirterek gösterilen yakın ilgiden dolayı tüm heyet adına teşekkür etti.




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