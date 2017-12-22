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22 Aralık 2017 16:38

AYKOME 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 6.

AYKOME 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı

22 Aralık 2017 16:38

Genel Kurul Toplantısı MASKİ İkiz Kuleler BESOT Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.


AYKOME 2017 yılı 6. Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantının başkanlığını Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir yaptı. Demir, altyapı kuruluşları, kurumlar, bazı ilçe belediyelerinin temsilcileri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daire başkanlıklarının yer aldığı toplantıda görüşülen 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilgili kurum ve kuruluşların öneri ve isteklerini de dinleyen Demir, AYKOME toplantılarının daha sıklıkla yapılmasına dikkat çekerek, ilgili tüm kuruluşların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.


Genel kurul sonunda açıklamada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “AYKOME Şube Müdürlüğü Fen İşleri Daire Başkanlığımızın altında. Diğer altyapı yatırımcı kuruluşlarının kazı izin belgelerini düzenleyen şehrimizde yapılan yer altı çalışmalarını koordine eden müdürlüğümüz. Bunların belirli periyotlarla genel kurulları yapılıyor. Kurulda ilgili firmalar, ilgili belediyeler ve kuruluşlar katılım sağlıyorlar. Biz de bugün 6’ıncı genel kurulumuzu yapmış olduk. Firmalarla belediyelerle çok faydalı istişarelerde bulunduk. Eksiklerimizi tespit ettik. 2018 yılı ile ilgili yatırımlar görüşüldü. Faydalı bir görüşme oldu. İnşallah bundan sonraki altyapı çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesine katkı sağlar” dedi.




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