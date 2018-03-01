Ayşe Begüm Onbaşı yine zirvede

İl Birinciliğinde Genç Kızlar Kategorisinde yarışan Dünya Cimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı birincilik kürsüsünde yer aldı.

Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalara Minik A kız-erkek, küçükler A kız-erkek, Yıldız A kız, Genç kız-erkek ve Step olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi. Yarışmaya 14 okuldan toplam 33 sporcu katıldı.

Büyük çekişmelere sahne olan yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Buldu, Manisa Cimnastik İl Temsilcisi Gökben Aygün Yetişen, Hakemler ve Okul Sporları Tertip komitesi tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular ve takımlar ise şöyle oluştu:

Genç Kızlar Kategorisinde birinci Ayşe Begüm Onbaşı Akhisar Anadolu Lisesi, ikinci Seran Solak Muradiye Anadolu Lisesi, üçüncü Nil Deniz Bal Fatih Anadolu Lisesi, dördüncü Sezin Sürüm Halit Görgülü Anadolu Lisesi ve beşinci ise Sude Sözcü Mehmet Akif Ersoy Lisesi oldu.

Genç Erkekler Kategorisinde ise birinci Metehan Özsoy Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi ve ikinci ise Erkut Ergin Muradiye Anadolu Lisesi oldu.

Minik Kızlar A Kategorisi birinci Didem Sağlam Özel Ülkem Koleji İlkokulu, ikinci Eylül Naz Aygör Gazi İlkokulu, üçüncü Ceyda Gençer Ak Şemseddin İlkokulu, dördüncü Elfin Usta Turgutlu Arif Can Poyraz İlkokulu, beşinci Defne Çınarlı Akhisar Bahçeşehir Koleji İlkokulu ve altıncı İkbal Sena Kılavuz Gazi İlkokulu oldu.

Minik Erkekler A Kategorisinde ise birinci Arın Pekönür 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu, ikinci Eren Fuat Turbil Hedef Koleji, üçüncü Nihat Yiğit Tunalı Gazi İlkokulu ve dördüncü ise Ömer Kaan Bülbül Bahçeşehir Koleji oldu.

Küçük Kızlar A Kategorisi birinci Zeynep Nur Ertuğrul Manisa Ülkem Koleji, ikinci Irmak Özalp Şehitler Ortaokulu, üçüncü İlke Torun Misak-ı Milli Ali Şefik Ortaokulu, dördüncü Elif Sude Türk Vestel Ortaokulu ve beşinci ise Özgü Ercan Özel Manisa Sınav Ortaokulu oldu.

Küçük Erkekler A Kategorisinde ise birinci Ömer Ege Lider Manisa Ülkem Koleji Ortaokulu ve ikinci ise Cavit Ayberk Ayer Turgutlu Şadi Ortaokulu oldu.

Yıldızlar kızlar A Kategorisi birinci Sudenur Şahin Ali Rıza Çevik Ortaokulu oldu.

Step Takım Kategorisinde ise birinci Özel Salihli Düşünür Koleji oldu.