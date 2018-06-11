Aysun Ağdeve Yıldızlar Türkiye şampiyonu

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda 535 erkek ve 222 kız olmak üzere toplam 757 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Şampiyonaya Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Ayaz ve Namet Gülmez yönetiminde katılan Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcuları, 5 madalya elde etti. Şampiyonada 36 kilogramda Aysun Ağdeve Türkiye şampiyonu olurken, 32 kilogramda Nehir Ekşi, 40 kilogramda Ceren Yılmaz ve 46 kilogramda İbrahim Behlül Kocapınar 3’üncü olurken, 40 kilogramda ise Sudenaz Akgün Türkiye 7’ncisi oldu.

Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Oktay Ayaz, başarılarından dolayı tüm sporcuları tebrik edip, başarılarının devamını diledi.