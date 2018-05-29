Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Turgutlu’da kutlandı

yılı Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de kutlandı. Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından 100. yıla özel verilen iftar programına katılım yoğun oldu.

Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında ilçe protokolü ve dernek üyelerine iftar yemeği verildi.

İftarın ardından bir konuşma yapan Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, Mehmet Emin Resulzade tarafından 28 Mayıs 1918 yılında kurulan Azerbaycan Cumhuriyetinin 2 yıl sonra Rusya tarafından işgal edilmesi ve 1991 yılında tekrar Ebulfez Elçibey tarafından kurulmasını anlattı. İşgal sırasında ve sonrasında yaşanan zorluklardan da bahseden Kağba Azerbaycan ve Türkiye’nin ‘İki devlet tek millet’ olduğu vurgusunu yaparak geceye katılan herkese teşekkür etti.

Gecede, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan da bir konuşma yaptı. Kaymakam Turan’a konuşmasının ardından Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba tarafından Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa anısına üzerinde ‘İki devlet tek millet’ sembolü ile derneğin logosunun da bulunduğu bir plaket armağan edildi.

Yeşilvadi Restoranda gerçekleştirilen iftara Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Turgutlu ilçe Jandarma Komutan Vekili, MASKİ Koordinatörü Kemal İstifoğlu, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaylagül Özer, AK Parti Manisa milletvekili adayı Güzide İçen Kasap, İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, İYİ Parti İlçe Başkanı Nilay Yaşır ve yönetim kurulu, Türk Eğitim Sen İlçe Başkanı İsmail Alsaç, Manisa Azerbaycan Kültür Derneği eski Başkanı Kaffer Hangül, Hudeybiye Camii Dernek Başkanı Yakup Onaylı ve cami hocası, Karadenizliler Derneği Başkanı İbrahim Uzun, Erzurumlular Dernek Başkanı Rahim Saraca, Arnavut Kültür Derneği Başkanı Eyüp Özbilen, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Aysel Yiğit, Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Yenir, Çepnidere İlkokulu Müdürü Uğur Bayar, Turgutlu Kadastro Şefi Muzaffer Gökdemir ve çok sayıda davetli katıldı.