Azerbaycanlı konuklar Kula’da

Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından hayata geçirilen “Tek Millet İki Devlet Kardeşlik” projesi kapsamında Manisa’nın Kula ilçesine gelen Azerbaycanlı gazi çocukları Kula Kaymakamı Osman Güven ile kahvaltıda buluştu. Kula ilçesi Egemen Tesislerinde yapılan kahvaltıda konuşan Azerbaycan Gazi Kadınlar Derneği Başkanı İrade Abbasova, buluşmayı düzenleyen dernek üyelerine teşekkür ederek kardeşlik mesajı verdi. Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özen Azerbaycanlı misafirlere Kula’yı tanıtmak mutluluk duyduklarını söyledi. İki ülkenin dostluğunun yıllarca süreceğini ifade eden Kula Kaymakamı Osman Güven, "Azerbaycan’dan ilçemize gelen misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bugün 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması ile misafirlerimiz ile Kavacık ilkokulumuzu ziyarette bulunduk. Buradaki öğrencilerimiz ile Azeri gazi çocuklarımız bir araya geldi. Biz Azerbaycan ve Türkiye ezelden beri dostuz. Dostluğumuz sonsuza dek sürecek. Bizler kardeşlerimiz olan Azerbaycanlılarla ilişkilerimizi geliştirmek istiyor ve iki ülke arasındaki dostluğun temellerini daha sağlam tutmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda biz de Kula heyeti olarak Azerbaycan’a ziyarette bulunmak istiyoruz ve bunun çalışmasını bugünden itibaren başlatacağız" dedi. Azerbaycanlı çocuklar daha sonra Kavacık mahallesindeki Kavacık İlkokulunu ziyaret ederek oradaki öğrenciler ile bir araya geldi. Burada İlkokul öğrencilerine Azerbaycan’dan gelen gazi çocukları Azeri Türkülerden oluşan mini bir konser verdi.

Programa Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özen, Azerbaycan Gazi Kadınlar Birliği Başkanı Rada Abbas, TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Seyfettin Ayakyay, Azerbaycanlı şehit ve gazi çocukları ile şehit eşleri ve gazi kadınlar katıldı.