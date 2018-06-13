Azimli’nin kadınlar azmedip okuryazar belgesi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 5 Şubat 2018 tarihinde başlatılan Okuma Yazma Seferberliği kapsamında Saruhanlı’nın Azimli Mahallesinde açılan kursu başarı ile tamamlayan 9 kursiyere ’Okuryazar’ belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Törene, Saruhanlı Kaymakamı İsmail Alsancak, İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yüksek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Semahat Bizbirlik, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

Tören öncesinde bir konuşma yapan Saruhanlı Kaymakamı İsmail Alsancak, okuma yazmanın önemine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın ve eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde okur yazarlık seferberliği kapsamında bugün Azimli İlkokulundaki kursiyerlerimize belgelerini dağıtmak için bir araya geldik. Fedakarlık yaparak Okuma Yazma Kursu’na katılan kadınları tebrik ediyorum. Büyük bir irade kararlılığı göstermişsiniz, okuma yazmayı belli bir yaştan sonra öğrenmeye gayret etmişsiniz. Bu çabanızı ve bu azminizi kutluyorum, sizleri tebrik ediyorum. Ayrıca sizlerin bu azim ve kararlılığınıza destek veren başta halk eğitimi merkezinin, okulun, ilçe milli eğitimin müdürlerine ve ilgili derse giren öğretmenimizi de tebrik ediyorum. Sizler, çabalarınızın karşılığını alarak bu kurstan sonra yaşantınızda okuma yazma bilen birer birey olarak daha başarılı olacaksınız hayatınız kolaylaşacak. Ben bu çabalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Okuma yazma belgeleriniz hepinize hayırlı olsun” dedi.

Kaymakam Alsancak’ın konuşmasının ardından kursu başarı ile tamamlayan 9 kursiyere okuryazarlık belgesi verildi.