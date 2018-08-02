Azimli’nin taşkın sorunu ortadan kalktı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarıyla dere kenarında kurulan yerleşimleri güvenli hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli Mahallesi’nde de bir kilometre uzunluğunda dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen işle, yağışlı havalarda civardaki tarım arazilerine zarar veren taşkın sularının önüne geçildi. Azimli Mahalle Muhtarı Osman Yanar, “Mahallemizde meydana gelen aşırı yağış ve selden dolayı deremizdeki menfezlerimiz tıkanma yaparak taşkın oluştu. Derenin yakınlarındaki tarım arazilerimiz zarar görmeye başladı. MASKİ ekipleri sağolsunlar gelip öncelikle sıkıntı bulunan bölgenin temizliğini yaptılar. MASKİ’nin çalışmalarından genel anlamda memnunuz. Değiliz desek yalan olur. Ekipler çalışıyorlar. Emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.