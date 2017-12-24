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24 Aralık 2017 11:48

Babası adına yaptırdığı okulu ziyaret etti

Kırkağaç’ta yıllar önce babası adına yaptırdığı Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulunu ziyaret eden hayırsever Adil Candan Günek’e Kırkağaçlı öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Babası adına yaptırdığı okulu ziyaret etti

24 Aralık 2017 11:48


Hayırsever Adil Candan Günek, yıllar önce Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde babası Mehmet Günek anısına yaptırdığı Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulunu ziyaret etti. Okulu ziyaretinde duygu dolu anlar yaşayan Günek’e öğrenciler sarılarak büyük ilgi gösterdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ve Okul Müdürü Önder Uzun, Günek’e okulu gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Öğrencilerin gösterdiği sevginin kendisini mutlu ettiğini belirten Adil Candan Günek, her zaman Kırkağaç için hizmete hazır olduğunu söyledi. Adil Candan Günek gibi hayırsever insanların sayısının çok olmadığını söyleyen Yalçınkaya ise “Candan ağabeyim gerçekten çok değerli güzel bir insan. Onun ziyaretleri bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimizin ona olan sevgisi gerçekten görülmeye değerdi. Kırkağaçımıza yaptıkları için Candan ağabeyime bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun” dedi.


Okul Müdürü Uzun da, hayırsever Adil Candan Günek’e okullarını ziyaret etmesi dolayısıyla için teşekkür etti.




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