Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Güvençer'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal ile kurulun diğer üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güvençer, bağımlılıkla mücadelenin önemine değinerek kurumların bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. Açılışta ilk olarak önceki toplantı kararları gözden geçirildi ve kurul sekretaryasınca yapılan çalışmalar aktarıldı. 2017 Küresel Gençlik Tütün Araştırması Manisa ilinin sonuçları değerlendirildi ve alınması gereken önlemler belirlendi. Toplantıda sırasıyla Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü bağımlılık alanındaki kurumsal faaliyetlerini, yaşadıkları sorunları ve yapacaklarını içeren sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantı görüş, öneri ve kararlar ile sonlandırıldı.