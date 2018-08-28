Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

Manisa’da madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığının önüne geçmek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Başkanlığında toplandı. Vali Mustafa Hakan Güvençer yaptığı açılış konuşmasında “2018 yılının 3. toplantısında bir aradayız. Daha önceki toplantılarda alınan kararlar ve bu kararlar çerçevesinde alt komisyonlar ve uygulayıcı birimlerce yürütülen çalışmaların değerlendirileceği ve sonraki dönemde yapılması gereken yeni önerilerin, kararların gözden geçirileceği bir toplantı olacak. Şahsınızda temsil ettiğiniz tüm kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Tuncay Özer, Bağımlılıkla Mücadele İI Koordinasyon Kurulu Sekretaryası organizasyonunda önceki toplantılarda alınan kararlara yönelik bu toplantıya kadar yapılan faaliyetlerin sunumunu yaptı. Özer, 2017-2018 eğitim öğretim yılında merkez ve tüm ilçelerde 289 bin 700 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti. Daha sonra Bağımlılıkla Mücadele Eğitim, Ölçme-İzleme ve Değerlendirme Birimi Faaliyetlerini aktardı.

Özer, şunları söyledi: “İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan personellerin katılımıyla, hassas bölgelerdeki ebeveynlere yönelik okul ve kıraathanelerde eğitim faaliyetlerine 21 Eylül 2017 itibarıyla başlanmış olup, eğitimler 21 Temmuz 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Toplamda 59 okul ve 31 kıraathanede eğitim yapılmıştır. Yapılan eğitimlerle ulaşılan kişi sayısı bin 411’dir. 1-7 Ekim 2018 tarihleri arasında Narkotik Eğitim Tır’ının İlimize geleceği bilgisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından verilmiştir. Manisa Narko Whatsapp İhbar Hattına 2018 ilk 7 aylık dönemde; gelen ihbar sayısı 21, doğrulanan ihbar sayısı 12, uyuşturucu harici ihbar sayısı 2, asılsız ihbar 7’dir. Sigara bıraktırma polikliniği muayene sayısı 2017’de 8 bin 599 iken 2018 İlk 6 Ayında 7 bin 43, Sigarayı bıraktığı tespit edilen kişi sayısı 2017’de bin 52 iken, 2018 İlk 6 Ayında 2 bin 736 olmuştur. Tedavi olmuş ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işe yerleştirilen bağımlı sayıları ele alındığında, 2017 yılında 2 bağımlıya danışmanlık yapılmış, 1’i işe yerleştirilmiştir. 2018 yılında 13 kişiye danışmanlık yapılmış, 4’ü istihdamda olup çalışmaya devam etmektedir. ‘Yüz Akı 100 Genç Projesi’ kapsamında Manisa Açık Cezaevindeki 15 hükümlü/tutukluya Bilgisayar İşletmenliği Kursu düzenlenmiş olup, kurs devam etmektedir”

Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Birim Sorumlusu Yıldız Karakuş, her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların; İlimiz ve ulusal boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını engellemek amacıyla hazırlanan 2018-2023 Manisa İli Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı taslağı hakkında bilgi verdi.

Görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Güvençer’in yanı sıra, Vali Yardımcıları Mehmet Yüce, Ünal Çakıcı, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jan. Alb. Aydın Kutlu, Manisa Cumhuriyet Savcısı Hasan Burak Çevikoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, ilgili daire müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.