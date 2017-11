Bu gafiller Türkiye huzura ermeden, diğer hiçbir arzunun gerçekleşemeyeceğini belli ki balık kavağa çıkana kadar anlamayacaklar” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 172 milyon TL’lik 53 projenin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Alaşehir Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma töreninde Alaşehirlilere seslenen Devlet Bahçeli, MHP’li belediyelerin yatırımlarının hız kesmeden devam etmesinin kendisini memnun edip gururlandığını aktardı. Manisa’nın dört ilçesinde 803 milyon liralık yatırım tutarıyla açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirten Bahçeli, toplamda 248 projenin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Alaşehir’in manevi havasına değinen Bahçeli, “Alaşehir’de Yıldırım Beyazıd’ın ruhu vardır. Bunun yanı sıra Alaşehir Hoca Ahmet Yesevi’nin feyziyle donanmış, Sarı Saltuk’un irfanıyla doğrulmuştur. Bu manevi iklim Alaşehir’in 5 Eylül 1922 tarihinde düşman kuvvetlerinin bertaraf edilmesiyle zirve yapmıştır. Alaşehir, işgal ordularına meydan okumuş, Rum çetelerine dağları dar, ovaları mezar etmiştir. Alaşehir’in ekmeği meşhurdur. Çünkü Alaşehir’in mayası sağlamdır. Alaşehir’in mayasında vatan ve bayrak sevgisi vardır. Hamuru toprak sevgisiyle yorulmuştur. Bozulmaz, çürümez, bayatlamaz. Alaşehir vatan sathına adını kahramanlık hikâyeleriyle yazdırmıştır” dedi.

“Alaşehirli çiftçilerin üzüm üreticiliğinden yaşadığı mağduriyet gözümüzden kaçmamıştır”

Alaşehirli üzüm üreticilerinin sorunlarının farkında olduklarını belirten Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sorunlarınızın ve beklentilerinizin farkındayım. Zira Manisa göz bebeğimiz olan illerden birisidir derken boş konuşmuyoruz. Parti kadrolarımız ve teşkilatımız ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi Manisa’da da yaşanan her sorunu dikkat ve samimiyetle takip etmektedir. Alaşehir mahzun iken, Ankara mesut olamaz. Bu kapsamda Manisalı çiftçilerimizin, özellikle üzüm üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıların tamamı malumumuzdur. Çiftçi kardeşlerim de son dönemlerde üzüm hasadından beklediği karşılığı alamamıştır. Alaşehirli çiftçilerin üzüm üreticiliğinden yaşadığı mağduriyet gözümüzden kaçmamıştır. Ülkemiz, dünyadaki çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının yüzde 40 ile yüzde 45’ni gerçekleştirmektedir. Ege Bölgesi’nde yaklaşık 950 bin dekar bağ alanında ortalama 250 bin ton kuru üzüm üretilmektedir. Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı da 400 milyon 707 bin dolar seviyesindedir. Ancak üzüm üreticisi kardeşlerim ne yazık ki üzgündür, hüzünlüdür, kaygılıdır. Maliyetleri giderek artarken, satışta aynı karşılığı bulamakta, emekleri boşa gitmektedir. Bu sene kuru üzümün maliyeti çiftçilerimiz için ortalama 3 lira 75 kuruş seviyesinde gerçekleşmiştir. Hatta bu rakamın 4 lira seviyesini aştığına bizzat sizler şahitsiniz. Buna karşılık üzüm taban fiyatı 4 lira olarak açıklanmış ve üzüm üreticilerimiz alın terinin karşılığını alamamışlardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sorunlarınızı biliyor ve çözüm üretmek için çaba sarf ediyoruz. Tüm kadrolarımızla bu sorunun aşılması için çalışıyoruz. Buradan ilan etmek isterim ki, çalışmalarımız Meclis nezdinde büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda girişimlerimiz sonuç vermiş; üzüm üreticilerimizin sorunlarını araştırmak üzere TBMM’de bir komisyon kurulmuştur. 7 Kasım’da kurulan Araştırma Komisyonu, çiftçilerimizin sorunlarını takip ve tespit ederek gereken adımların atılmasında büyük katkı sağlayacaktır. Şüpheniz olmasın bununla da kalmayacak, mümkün olan her seviyeden taleplerinizin karşılanması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Biliniz ki her an, her zaman sizin yanınızdayız. Ve bu uğurda ne icap ediyorsa yapmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

“Haklı ve meşru direniş ve duruşumuzun bedeli olarak ihanetlerle karşılaştık”

Hep Allah’ın rızasını aradıklarını ve daima millet için hayırlı olanı istediklerini vurgulayan Bahçeli, “Önce ülkem ve milletim derken kuru sıkı atmadığımızı her fırsatta gösterdik. Kaos imalatçılarına, kargaşa tedarikçilerine karşı duruşumuzla da karanlık ellerin, hain heveslerin, melun hedeflerin tahrik, taciz ve ağır sataşmasına maruz kaldık. Ancak yılmadık, yıkılmadık, gevşemedik, taviz ve teslimiyete tamam demedik. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Çünkü biz gözünü daldan budaktan esirgemeyen Türkiye sevdalılarıyız. Karanlık hesaplara geçit vermedik. Haklı ve meşru direniş ve duruşumuzun bedeli olarak ihanetlerle karşılaştık. Yaşanan bunca tehdit karşısında bir olmanın erdem ve önemine işaret ediyoruz ama bazıları hala siyasi çetele tutuyor, basit ve günübirlik arayışlardan çıkar umuyor. Bu gafiller Türkiye huzura ermeden, diğer hiçbir arzunun gerçekleşemeyeceğini belli ki balık kavağa çıkana kadar anlamayacaklar. Yanlarına kendileri gibi Türkiye’nin ve milletimizin taşıdığı hassasiyetleri gözetmeyenleri alarak blok siyasetinde medet ummaya devam ediyorlar. Varsın onlar Türk milletine hasım çevrelerle kol kola girsinler, biz millet sevdalılarıyla hak bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Cephe mantığıyla karşımıza geçip mevzilenen yıkım ittifakı ülkülerimizden, ilkelerimizden ödün vermemizi bekliyorlar. Böylesi bir alçalmayı ömürleri boyunca göremeyeceklerini Alaşehir’den tekraren ilan ve ifade ediyorum. NATO’nun özürle geçiştirilemeyecek provokasyonları, ABD’nin çirkin ve çirkef oyunları, küresel senaryoların şiddet ve şekaveti ne olursa olsun, Türkiye hiçbir zalime tamah etmeyecek, tamam demeyecektir. Terör örgütleriyle düşüp kalkanlar, IŞİD’i imal edip bölgemize sevk edenler, PKK-PYD-YPG’yi silahlandıranlar, Türk ve Türkiye düşmanlarının ümidi olanlar bu kez de başaramayacak, bu defa da sonuç alamayacaklardır. Güvence Alaşehir’in tertemiz vicdanıdır. Güvence Manisa’nın pirüpak ruh ve asaletidir. Gücümüzün kaynağı ise elbette ve sonuna kadar büyük Türk milletidir" diye konuştu.

"Türkiye payimal edilemeyecek, payidar kalacaktır"

Türkiye’nin milli hassasiyetlerini kaşıyarak kanatanların, devletin egemenlik haklarını lekelemeye kalkışanların mahcup ve mağlup olacağını ifade eden Bahçeli, "PKK, FETÖ, IŞİD, PYD-YPG ve diğer insanlık düşmanı terör örgütleriyle Türk milletinden intikam almak için kuyruğa girenleri eninde sonunda mahvı perişan edeceğimize inanıyor, Alaşehir’de bu kararlılığı görüyorum. Türkiye payimal edilemeyecek, payidar kalacaktır. İblisin bile aklına gelmeyecek oyunlarla Türk milletini bölmeyi planlayanlar bunun hesabını muhakkak verecekler. Allah yar ve yardımcınız olsun; hanelerinizden bereketi, ocaklarınızdan huzuru eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

“Bizler sizlerin hizmetkarıyız”

Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte büyüyen hizmet alanında halkın sabırla beklediği projeleri ve çalışmaları hızla hayata geçirdiklerini ve geçen sürede herkesin mutlu olduğu çalışmalara imza attıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Verdiğim sözleri fazlasıyla yerine getirmiş bir belediye başkanı olmanın mutluluğu ve huzuruyla karşınızdayım. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun Alaşehirimizde de değerli belediye başkanı arkadaşım Gökhan Karaçoban’la birlikte sizlerin ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti, birçok projeyi ve çok sayıda çalışmayı hayata geçirdik. Bunun verdiği huzur ve mutlulukla bugün karşınızdayız. Ulaşımından yoluna, altyapısından içme suyu depolarına, arıtma tesislerinden gençlik merkezlerine, MABEM’den Gıda Bankası’na, asfaltından parke taşına, itfaiye müfrezelerinden düğün salonlarına, otogarından park ve yeşil alanlarına, aydınlatmalarından restorasyonlarına ve kavşak düzenlemelerine kadar çok sayıda proje ve hizmeti sizlerle buluşturduk. Yüzlerinizde bu hizmetlerimizin getirdiği mutluluğu ve dillerinizden dökülen teşekkür sözcüğü bizlerin şeref madalyasıdır. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Bizler sizlerin hizmetkarlarıyız. Sizin için ne yapsak az. Benim için en önemli ve en değerli hizmet, ilçemize kazandırdığımız gençlik merkezidir. Neden diye sorabilirsiniz. Gençlerimizin geleceğe hazırlanması, kötü alışkanlıklardan ve kahve köşelerinden uzak durmaları ve vatanını, milletini seven bireyler olarak yetişmeleri için bu merkez önemli. Bunun yanında hatırlayacağınız üzere İzmir’de görevi başındayken bölücü hainlerin İzmir’i kana bulamak için yaptığı saldırıyı canı pahasına savunan ve şehit düşen kahraman polisimiz Fethi Sekin’in adı bu merkezde yaşayacak. Bu vatanın evladı kahramanımız Fethi Sekin de, yüzlerce insanın canını korumak için kendi canını feda etti. Ruhu şad olsun, mekanı cennet, komşusu Hazreti Muhammed olsun inşallah. Ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunan alçaklar, bu vatanın bir ve bütün olduğunu, büyük Türk milletinin bölünme ve ayrışmaya asla izin vermeyeceğini o gün İzmir’de bir kez daha gördü. Bu vesileyle bir kez daha Fethi Sekin kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gençlik merkezimize Fethi Sekin’in adının verilmesine katkı sağlayan değerli meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Fethi kardeşimizle birlikte bu topraklar için toprağa düşmüş tüm aziz şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

“Vatandaşımızın yüzündeki küçücük tebessüm bizler için hep umut kaynağı oldu”

Toplu açılış ve temel atma töreninin Alaşehir ilçesine hayırlı olmasını dileyen Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kurmaylarına teşekkür etti. Konuşmasında Büyükşehir Yasasını da eleştiren Karaçoban, büyükşehir olma sürecinde çok zorluklar çekildiğine değinerek, yasayı hazırlayanların da bunu fark ettiğini ve bazı iyileştirmelerin yapıldığını söyledi. Karaçoban, “Yakınmadan, bıkmadan tüm zorlukların üzerine gidip, biz bunun içinden siz değerli vatandaşlarımız için neler yapabilirizin çabası içerisinde olduk. Bugün Türkiye Cumhuriyeti üzerine kurulmuş bir dolu desise, bir dolu iftira, bir dolu yalanla bu ülkenin geleceğine, temeline dinamit koymaya çalışanlar ve onların yardakçılığını yapanlara rağmen mahzunlaşmış, morali bozulmuş, canı sıkılmış vatandaşımızın yüzündeki küçücük tebessüm bizler için hep umut kaynağı oldu. Bütün hedefimiz, bizlere yasalar çerçevesinde sağlanmış olan her türlü emaneti sizlere en layık şekilde ulaştırmaktır” dedi.

Konuşmaların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindekiler dualarla açılış kurdelesini kesti.